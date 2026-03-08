Le Lausanne-Sport tremble, mais s'impose face à Grasshopper

Porté par un très bon Olivier Custodio, le Lausanne-Sport s'impose sur la pelouse de Grasshopper (3-2). De quoi prendre ses distances avec le barragiste et revenir à six points du Top six.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir battu le FC Zurich à la dernière minute mercredi (2-1), le Lausanne-Sport revenait ce dimanche au Letzigrund pour cette fois-ci y défier Grasshopper. L'occasion était belle de distancer le barragiste de douze points, mais aussi de faire renaître l'ambition de terminer dans le top six. L'écart avec Young Boys, sixième et battu dans le même temps par Thoune, pouvait être réduit à six unités à quatre journées de la fin de la saison régulière.

Le LS débutait toutefois mal la rencontre, subissant les assauts d'un Grasshopper déterminé à confirmer sa victoire du week-end dernier face à Lugano. Jonathan Asp Jensen ouvrait les feux et testait les réflexes de Karlo Letica (7e). Une minute plus tard, Dirk Abels ouvrait la marque pour les Sauterelles. Un but largement évitable, tombé à la suite d'une touche jouée directement dans la surface vaudoise.

Le LS rapidement mené

Il fallait ensuite attendre un petit quart d'heure pour voir le LS enfin réagir à cette ouverture du score. La réaction tombait à la suite d'un corner, tiré en deux temps par Olivier Custodio, déposé sur la tête de Kevin Mouanga (22e). Revenus à hauteur, les Vaudois peinaient ensuite à emballer la rencontre jusqu'à la pause malgré deux opportunités: un contre mal négocié (33e) et un poteau de Seydou Traoré (37e).

Les meilleures opportunités étaient à mettre au crédit de la formation de Peter Zeidler et il n'était pas fou de penser que le LS pourrait renverser un deuxième match cette saison après le succès 3-2 contre Winterthour lors de la première journée. Une impression confirmée dès le retour des vestiaires. Beyatt Lekoueiry faisait valser Abdoulaye Diaby et obtenait un corner qui mettait le feu dans la défense zurichoise (46e).

Olivier Custodio donne l'avantage aux Vaudois

Puis, sur un coup franc dévié par Michael Frey, Olivier Custodio donnait l'avantage aux Lausannois. Le numéro dix, déjà décisif mercredi face au FC Zurich (deux passes décisives), confirmait sa très bonne forme.

La réaction zurichoise ne se faisait pas attendre. Tim Meyer, après un une-deux avec Michael Frey côté gauche, perforait la défense lausannoise et poussait Karlo Letica à un arrêt difficile (58e). Peter Zeidler effectuait alors son premier changement du match: Sékou Koné remplaçait un Beyatt Lekoueiry assez discret.

Fin de match tendue

Les Vaudois prenaient ensuite deux longueurs d'avance grâce à Seydou Traoré, bien servi par Morgan Poaty et surtout récompensé de ses efforts (63e). On pensait alors les Lausannois sortis d'affaire. C'était sans compter sur la réduction du score de Luke Plange, qui redonnait espoir aux Sauterelles (72e). Logiquement, l'équipe de Gerald Scheiblehner posait le siège des 16 mètres vaudois et multipliait les ballons devant le but de Karlo Letica.

Sur l'un d'eux, Kevin Mouanga passait tout près de l'autogoal, mais le ballon heurtait la barre de son portier croate (88e). La situation devenait tendue, mais Michael Frey rendait service au LS en prenant deux cartons jaunes en quelques secondes. Score final: 3-2 pour les Vaudois, qui réalisent une nouvelle belle opération au Letzigrund.