Où en est le projet de nouveau stade du FC Sion?

Le FC Sion a détaillé ses projets de centre de formation et de nouveau stade. Didier Tholot, prolongé jusqu’en 2029, promet déjà d’être là pour l’inauguration.

Bastien Feller Journaliste Blick

Parallèlement à l'annonce de la prolongation de contrat de Didier Tholot (entraîneur) et de Marco Degennaro (directeur général), un point a été fait concernant le projet de nouveau stade et d'académie. Thème qui a d'ailleurs eu la priorité lors de la conférence de presse sur l'avenir du technicien français.

Le sujet n'était plus vraiment revenu sur la table depuis juin 2025 et l'annonce que Tourbillon ne serait pas modernisé, mais reconstruit. Ce mardi, les contours du projet d'académie ont été présentés. Celui-ci sera composé de deux sites. Un pôle formation et hébergement sur le Domaine des Îles, qui comprendra 23 salles de classe, 11 salles créatives et 60 chambres. Et un second à Château-Neuf, où huit terrains de football (trois en gazon naturel et cinq en synthétique) seront construits. Le tout à 900 mètres l'un de l'autre. «Cela nous permettra d’avoir huit entraînements par semaine avant les matches du week-end, plutôt que quatre ou cinq comme maintenant», explique Christian Constantin.

Allier sport et scolarité

«Cela sera mon troisième centre d'entraînement. À chaque fois que j’en ai eu un, j'ai sorti des joueurs», ajoute le président du FC Sion, qui ne manque pas de rappeler l'importance d'un tel site pour le Valais. «La formation est compliquée à cause de la grandeur du territoire. Entre 12 et 19 ans, un athlète doit faire 7500 heures d’activité sportive, mais aussi 6500 heures de scolarité. Il faut quelque chose qui lie l'écolage et la formation sur le terrain.»

Pour le côté scolaire, le FC Sion pourra compter sur le soutien de l'école Ardévaz, établissement que les juniors du club fréquentent déjà actuellement. Un accord a été signé avec son directeur, Alexandre Moulin, qui a obtenu le permis de construire sur le Domaine des Îles. «Ce qui fait que ce projet peut aller plus vite», se réjouit Christian Constantin, pour qui ce projet va plus loin que l'aspect sportif. «Le but, c’est que les jeunes, garçons ou filles, arrivent à 19 ans capables d’être de grands athlètes, ou en tout cas suffisamment armés pour aller à l’université ou ailleurs.»

Nouveau film de présentation en septembre

Le dossier du stade, de 16'000 places, avance également. «Le 23 mars, la Ville de Sion m’a donné l’autorisation de pouvoir mettre à l’enquête préalable le projet, puisqu’on a réglé les problèmes fonciers», poursuit «CC», qui annonce la publication d'un nouveau film de présentation en septembre. «Il montrera les études de développement à l’intérieur du stade et les études de mobilité. Vous serez totalement surpris.»

Ces éléments devront être analysés par la Ville cet automne. «On ouvrira ensuite la procédure d’autorisation de bâtir au mois de janvier. Ensuite, plus vite on aura l’autorisation, plus vite on pourra commencer», précise Christian Constantin, qui annonçait en septembre 2025 un début des travaux pour le premier trimestre 2027 pour une ouverture en 2030.

«Je ne raterai ça pour rien au monde»

Ce mardi, le Valaisan évoque une inauguration pour le début de la saison 2031-2032. «On avance bien», rassure-t-il. Le coût global du projet est estimé à environ 450 millions de francs, montant que «CC» ne confirme pas. «Ça nous coûte un pognon de fou», se contente-t-il de dire en souriant.

Assis à côté de son président, Didier Tholot, prolongé jusqu'en 2029, assure qu'il sera présent le jour de l'ouverture de l'enceinte. «Je ne raterai ça pour rien au monde», confie-t-il. Seul l'endroit du stade où il se tiendra lors de l'inauguration reste une inconnue. «D’une manière ou d’une autre, je serai dans le stade. Je serai soit dans une tribune, soit dans une loge, ou pourquoi pas dans le kop derrière le but.»