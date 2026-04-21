Didier Tholot prolonge l'aventure à la tête du FC Sion

Didier Tholot prolonge son aventure à la tête du FC Sion de trois saisons. Le Bordelais a annoncé la nouvelle ce mardi lors d'une conférence de presse à Tourbillon.

Bastien Feller Journaliste Blick

«On va se voir durant cette pause, on va vite régler les choses. Ce sera oui ou non et on avancera», réagissait Didier Tholot à la question de savoir s'il allait, oui ou non, prolonger son mandat à la tête du FC Sion pour une quatrième saison consécutive. L'attente est désormais terminée: le technicien français a annoncé ce mardi, lors d'une conférence de presse au stade de Tourbillon, qu'il poursuivra son travail à la tête du club sédunois pour les trois prochaines saisons.

«Didier était notre priorité absolue pour avoir une continuité. Pour développer nos joueurs et le club», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion. «Je remercie le président et Barth pour la confiance. J'avais dit que ce serait certainement mon dernier contrat lorsque je suis revenu en 2023. J'ai l'énergie pour continuer. Je voulais finir ici et je n'aurais rien écouté d'autre. Finir un an, c'était bricoler. On s'est mis d'accord sur un projet de trois ans», explique Didier Tholot.

Quatrième saison pour Didier Tholot

De retour en Valais depuis 2023, le Bordelais, double vainqueur de la Coupe (2009 et 2015), a rempli tous les objectifs qui lui ont été donnés par sa direction. Le premier a été de ramener le FC Sion dans l'élite après sa descente en Challenge League. Puis d'assurer un maintien plus ou moins confortable en Super League. Enfin, lors de la saison actuelle 2025-2026, il lui était demandé de placer le club sédunois dans le top six. Encore une réussite. Qui plus est sans trop de soucis, puisque l'objectif a été validé à deux journées de la fin de la saison régulière.

Désormais au fait concernant l'avenir de leur coach, les Valaisans vont pouvoir partir l'esprit un peu plus tranquille à la chasse d'une place européenne. Dimanche, ils se rendront à Bâle (14h), adversaire direct à la quatrième place, potentiellement qualificative pour la Conference League.