Nivokazi-Boteli, le pari offensif de Didier Tholot

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion n'a presque pas retouché son effectif cet été. Fodé Sylla est arrivé pour apporter de la profondeur et un profil différent au milieu de terrain, tandis qu'un défenseur central devrait encore rejoindre Tourbillon pour pallier l'absence sur blessure de Kreshnik Hajrizi.

Les principales nouveautés se situent finalement sur le terrain. Jusqu'ici fidèle à son 4-2-3-1, seulement remplacé épisodiquement par un système à trois défenseurs, Didier Tholot a innové en tentant une attaque à deux, une formule qui avait peu été essayée la saison dernière. Les rencontres de préparation ont vu plusieurs paires d'attaquants être testées. Si Rilind Nivokazi est l'élément incontournable, Josias Lukembila, Théo Berdayes ou encore Winsley Boteli ont été essayés à ses côtés.

«Tout le monde peut jouer avec Nivokazi»

C'est ce dernier, joker de luxe lors du dernier exercice (7 buts en Super League en sortie de banc) et sur qui Sion a consenti un important investissement cet été, qui a été choisi pour épauler Rilind Nivokazi face au bloc bas du BATE Borisov jeudi soir (1-1), en Azerbaïdjan. Avec, au passage, une passe décisive du Kosovar pour le Genevois sur le but du 1-1. Leur première connexion décisive. Est-ce là la naissance d'un duo qui va faire mal aux défenses suisses et étrangères?

Pour Carlos Varela, ancien ailier passé notamment par Young Boys, Bâle et Servette, cette paire a du potentiel, même si elle n'a que très peu évolué ensemble (131 minutes en commun la saison dernière). «Je l’ai toujours dit: tout le monde peut jouer avec Nivokazi. C’est un joueur qui a commencé gentiment, mais en qui j’ai toujours cru. Il m’a finalement donné raison en mettant des buts, des assists, en étant très intelligent dans sa façon de garder le ballon, de dévier les ballons, de se sacrifier pour les autres avec des courses incessantes en profondeur», détaille-t-il, ajoutant que Sion possède là deux profils complémentaires.

À deux devant face à Vaduz... et YB?

«Boteli est plus mobile et peut tourner autour de Nivokazi. Il n’y a aucun doute qu'ils peuvent jouer ensemble. Après, le reste, c’est de la tactique. Je sais que Boteli, en sélection suisse M21, joue dans un 4-4-2 et ça va très bien. Donc, au niveau du placement dans un système où tu dois être avec un attaquant à côté de toi, ça fonctionne bien», analyse Carlos Varela.

Pour l'ancien international suisse et joueur du FC Sion Johan Lonfat, le duo, qu'il juge lui aussi complémentaire, pourrait être utilisé face à toutes les équipes du championnat. Que l'adversaire joue le titre ou lutte pour son maintien. «Je ne vois aucun problème à cela. Après, tout dépendra aussi de l’adversaire, de sa force défensive, et de la manière dont Tholot souhaite aborder la rencontre. Veut-il s’appuyer sur ce duo offensif ou préfère-t-il évoluer avec un milieu à quatre et peut-être des joueurs de couloir davantage positionnés sur les côtés? C’est un choix qui appartient à l’entraîneur, en fonction des caractéristiques de l’adversaire affronté», souffle-t-il.

Moins de lisibilité, plus d'imprévisibilité

La saison dernière, Didier Tholot a d'ailleurs plusieurs fois évoqué le besoin pour son équipe d'être moins lisible pour ses adversaires. Ces essais tactiques sont entrepris dans cette optique: apporter davantage de diversité dans le secteur offensif, qui reste le plus compliqué à organiser. «C’est une option qui n’est pas définitive», prévenait d'ailleurs le Français, à qui la direction demande cette année une place sur le podium, au terme du dernier match amical de l'été, remporté 4-0 à Lens face à Annecy. «On a un peu plus de profondeur dans les profils avec deux attaquants. Les rôles restent toutefois les mêmes à deux attaquants ou avec un dix et un attaquant.»

En découle une interrogation: Winsley Boteli peut-il apporter le même volume de travail sans ballon que son compagnon d'attaque? Il n'est en effet pas rare de voir Rilind Nivokazi effectuer des courses vers son propre but pour défendre et ce travail est très précieux. Surtout, il s'aligne pleinement dans les valeurs de travail prônées par ce nouveau FC Sion et par Didier Tholot. «C’est du coaching, c’est au coach de voir. Moi, en tout cas, j’ai vu que Boteli a montré beaucoup d’envie. Il est courageux dans l’effort», tranche l'expert de la chaîne Blue Sport.

«L'un des deux doit plus se sacrifier»

Même son de cloche du côté de Johan Lonfat, qui élargit quelque peu le débat. «Je ne suis pas persuadé que des attaquants doivent forcément être des défenseurs à outrance. C’est avant tout une question d’équilibre», assure l'ancien milieu défensif. «Si l’équipe possède un milieu de terrain à vocation défensive qui fait déjà le travail, on peut tout à fait avoir des attaquants qui ne sont pas obligés d’assumer une trop grande part du travail défensif.»

Après le match en Azerbaïdjan, Didier Tholot ne s'est pas montré pleinement satisfait de la prestation de ses deux attaquants. Bien sûr, le bloc bas biélorusse ne les a pas aidés à trouver des espaces. Justement, pour le technicien tricolore, l'un des deux doit se sacrifier dans ces cas-là pour le groupe. «Un des deux doit aller plus souvent au premier poteau pour attirer les défenseurs et permettre aux autres de profiter de ses appels sans ballon», souffle-t-il.

Un peu à l'image, finalement, du but de l'égalisation, lorsque, en décrochant pour jouer le ballon, Rilind Nivokazi attirait avec lui un défenseur. De quoi désorganiser la défense du BATE plein axe et offrir un face-à-face à Winsley Boteli, qui ne s'est pas fait prier pour enrhumer un défenseur avant de tromper le portier adverse.