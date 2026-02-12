Voilà quelques jours, Jocelyn Gourvennec a déjà félicité Thoune pour son titre de champion de Suisse. Interrogé par Blick à ce sujet mercredi soir, l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti a exprimé son désaccord avec cette prédiction.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si Thoune bat le Lausanne-Sport ce jeudi soir, ce qui n'est certes pas encore fait, les Bernois compteraient treize points d'avance sur Saint-Gall (2e) et Lugano (3e) à quatorze journées de la fin du championnat. Un écart que Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du SFC, juge trop grand pour être comblé.

«La question n’est plus de savoir si Thoune va remporter le championnat, mais quand», a même osé déclarer le Breton dimanche, après avoir perdu face à la formation de l'Oberland. Le néo-promu lui-même ne s'en cache plus: le titre est devenu l'objectif et ne pas le remporter serait désormais une immense déception.

«Ils ne sont pas champions»

Interrogé par Blick à ce sujet mercredi au Cornaredo après le match nul entre son équipe et Servette (1-1), Mattia Croci-Torti a affirmé son désaccord avec Jocelyn Gourvennec, sans prendre de détour. «Thoune déjà champion? Non», a ainsi répondu le Tessinois avec conviction. «Ce que Thoune a fait jusque-là, c'est très spécial et il faut le mesurer à sa juste valeur. Mais ils ne sont pas champions de Suisse. Saint-Gall a un match en retard face à Winterthour et peut revenir potentiellement à sept points. Et si nous réussissons une série positive, nous pouvons nous considérer dans la course», a affirmé «Il Crus», bien désireux de ne rien lâcher.





Lugano reste cependant sur trois matches nuls consécutifs qui ne le font pas avancer (GC, Winterthour, Servette), tout en étant invaincu depuis dix rencontres. «C'est pour cela que je dis qu'il faut une série de victoires. Sans elle, on ne recollera pas à Thoune.» Mais non, le championnat n'est pas encore plié, selon lui.

Lugano en difficulté après la pause mercredi

Son équipe, après avoir pris l'avantage en début de match, a calé face à Servette, livrant une deuxième mi-temps clairement inquiétante. «On ne récupérait plus un ballon, c'est vrai. Et sans récupérer le ballon, on ne peut pas l'avoir. On n'a pas réussi un tacle, on n'a pas mis de rythme. Servette s'est installé dans notre camp et ils ont eu une occasion qui a suffi», a analysé Mattia Croci-Torti, lequel était privé de ses trois meilleurs milieux de terrain (Anto Grgic, Uran Bislimi, Hadj Mahmoud), tous trois suspendus. «Vous ne m'avez pas entendu pleurer avant le match à ce sujet, je ne vais pas le faire après. C'est de notre faute si ces trois joueurs sont suspendus», a-t-il répondu.

Clairement, Lugano a manqué d'énergie ce mercredi et s'en sort au final bien avec ce point, acquis presque au courage en fin de partie. «Nous nous sommes accrochés, avec des joueurs qui n'évoluaient pas à leur poste, comme Daniel Dos Santos. On n'a rien lâché», a-t-il relevé, sans vouloir critiquer les entrants. Renato Steffen, notamment, a été loin d'apporter ce qui est attendu d'un joueur de son calibre, mais «Il Crus» ne l'a pas chargé. «Quand il est entré, on n'avait plus le ballon. Il a peiné, comme tout le monde, mais il n'est pas à blâmer.»

Lugano se déplace dimanche au Parc Saint-Jacques avec une mission claire: lancer cette série de victoires qui lui permettrait de croire au titre. Sinon, le TGV de l'Oberland prendra définitivement trop d'avance...