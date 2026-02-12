Servette a dominé Lugano mercredi, mais a été plombé par une nouvelle erreur de sa défense en début de match. Score final: 1-1. Pour remédier à ce mal profond, Jocelyn Gourvennec a annoncé avoir engagé un psychologue spécialisé dans le sport.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La centaine de supporters du Servette FC à avoir effectué le lointain déplacement du Cornaredo ce mercredi (dont quinze à torse nu en première période, bel effort) avait un message à faire passer aux joueurs grenat à la fin du match: dimanche, c'est Lausanne! Et la volonté du peuple est claire: prendre trois points à la Tuilière. «On les a entendus. Ils ne sont pas contents de notre saison, c'est normal, ils sont habitués à ce qu'on soit sur le podium», a répondu le milieu de terrain français David Douline à Blick, juste après le point récolté par son équipe face à un FC Lugano bien timide (1-1).

Un tir cadré pour Lugano, deux pour Servette

Une statistique résume à elle seule le rapport de forces de ce mercredi: Lugano a cadré un tir (et a marqué), tandis que Servette a sollicité deux fois Amir Saipi, c'est tout. Le gardien du club tessinois a repoussé le penalty de Miroslav Stevanovic à la 39e, mais n'a rien pu faire face à la frappe précise de Samuel Mraz à la 77e. Un tir cadré d'un côté, deux de l'autre: il n'y a pas eu un grand spectacle au Cornaredo, vingt-quatre heures après le feu d'artifice entre Lucerne et GC (4-3), c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il est juste aussi de dire que si une équipe aurait mérité de l'emporter plus que l'autre, il s'agissait de Servette, qui a tiré onze fois au total et a été supérieur dans le jeu et dans l'attitude.

«Après vingt minutes compliquées, on a fait un bon match, costaud, en dominant chez elle une équipe de Lugano qui est deuxième», a assuré Jocelyn Gourvennec, content du visage montré par ses joueurs après une entame de match ratée. «Lugano n'a pas eu une situation de centre, ils n'ont rien eu, alors qu'on a été plusieurs fois dans leur surface. Mais de nouveau, on offre un but, on se met un handicap et on doit revenir...», a grincé l'entraîneur du SFC, en référence bien sûr à l'ouverture du score tessinoise.

Jocelyn Gourvennec s'est fâché à la pause

Après un début de match assez terne de la part des deux équipes, Servette s'est en effet abordé comme trop souvent cette saison: Yoan Severin a perdu son duel, Marco Burch lui a dégagé le ballon dessus et Kevin Behrens a pu en profiter pour ouvrir le score, ravi de l'offrande (13e, 1-0). Un but vraiment rageant, qui a provoqué la colère de Jocelyn Gourvennec, furieux de cette balle tirée dans le pied, une de plus. «Je me suis encore fâché à la mi-temps, comme je m'étais fâché à Saint-Gall. Je préférerais ne pas avoir à le faire, ça voudrait dire qu'on apprend de nos erreurs. Et là j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal... Ce ne sont jamais les mêmes joueurs qui se mettent à la faute et donc c'est à la fois frustrant et pénible d'avoir toujours à répéter les mêmes choses.»

Dès lors, la question se pose: que changer? «Si on le savait, on corrigerait immédiatement...», grince Jocelyn Gourvennec. «On a lancé un processus en interne avec un psychologue spécialiste du sport et de ces questions. C'est un travail qui commence à peine et j'espère qu'il va porter ses fruits pour qu'on ait une aide supplémentaire à la performance. Ce soir encore, on montre beaucoup de qualités et de maîtrise, mais on n'est pas récompensés. Si on arrive à corriger ces petits oublis, ces difficultés à entrer dans les matches, on va remonter au classement.»

«Ça ne tourne jamais en notre faveur cette saison»

David Douline était d'ailleurs d'accord avec son coach. «C'est frustrant de prendre des buts comme ça. Ca ricoche à droite, à gauche, et on encaisse. Ca ne tourne jamais en notre faveur cette saison, et ça arrive souvent en début de match. Mais heureusement, on a souvent le mental pour revenir.»

Le SFC, qui ne s'était pas créé une occasion dans le jeu jusque-là, a eu droit à une occasion en or de revenir à égalité à la 39e, une main inutile (mais bien réelle) de Yanis Cimignani ayant été signalée par la VAR. Penalty pour le SFC, manqué par le génie bosnien Miroslav Stevanovic, Amir Saipi ayant choisi le bon côté, sur sa gauche, à cinq minutes de la pause...

Samuel Mraz, buteur décisif sans temps de jeu

Lugano, privé de ses trois milieux de terrain titulaires, tous suspendus (Anto Grgic, Hadj Mahmoud et Uran Bislimi), a clairement baissé de pied en deuxième période face à un SFC bien meilleur dès la reprise, mais inoffensif en attaque. Il a fallu attendre l'entrée de Samuel Mraz à la 68e pour que Servette profite d'un ballon traînant dans la surface pour égaliser (77e, 1-1). Le fait est que le Slovaque n'a besoin que d'une demi-occasion pour marquer, lui qui en est à huit réussites cette saison (sept en championnat) tout en ne jouant que très peu.

Une question s'impose alors: pourquoi ne joue-t-il pas plus? Et pourquoi Jocelyn Gourvennec lui a-t-il préféré le très discret Jamie Atangana ce mercredi soir? La réponse fuse.

«C'est à lui d'aller chercher les choses»

«C'est à lui d'être efficace et de plus peser quand il démarre les matches, à lui aussi de mieux entrer dans les parties. C'est un vrai buteur, un chasseur de buts dans la surface. Il n'a pas beaucoup d'équivalents en Super League dans ce registre. Mais c'est à lui d'aller chercher les choses. Il est parfois un peu irrégulier, mais il est toujours dans l'engagement. Il a un très bon état d'esprit», a relevé son entraîneur, visiblement pas toujours convaincu de ses prestations, mais conscient qu'il tient un buteur qui ne tremble pas face à la cage adverse.

Après cette égalisation, Servette est resté la meilleure équipe sur le terrain, mais n'a pas su aller chercher ce but de la victoire qui aurait fait beaucoup de bien. «Sur l'ensemble du match, on aurait mérité les trois points. On a été meilleurs qu'eux dans les duels, on a eu une bonne réaction», estime David Douline.

Prochaine étape pour les Servettiens, on l'a dit, le derby lémanique dimanche à la Tuilière face au Lausanne-Sport. Coup d'envoi à 16h30.