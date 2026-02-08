Servette, «une équipe qui doute»

Défait par le FC Thoune à Genève, Servette mesure tout ce qui le sépare du leader. Steve Rouiller et Jocelyn Gourvennec regrettent ces «détails», match après match.

Thomas Freiburghaus Journaliste

En s’inclinant à domicile face à Thoune, le Servette FC a déjà retrouvé la défaite après une courte trêve de trois matches, plus longue série d’invincibilité de la saison. De son côté, le leader thounois continue sa saison de rêve et enchaîne une sixième victoire de rang en championnat, de quoi conforter son fauteuil de leader.

Tout n'est pas aligné au Servette FC

«Ils ont été au-dessus dans les intentions, dans l’engagement, commence Steve Rouiller. Face au premier du classement, comment ses Servettiens ne sont pas entrés dans la partie en morts de faim? «C’est difficile à expliquer. Il y a deux équipes opposées aujourd’hui. Une équipe en pleine confiance et une qui doute», répond le capitaine grenat. Pour lui, la différence s’est faite «sur des détails», et notamment sur la naïveté des siens à la retombée des coups de pied arrêtés qui ont mené au deux premiers buts thounois.

«On manque l’égalisation juste avant la mi-temps. C’est un vrai tournant», enchérit Jocelyn Gourvennec, coach des Genevois Des «détails» qui ont amené Servette à être mené de deux buts sur sa pelouse.

«Sur notre autre moment fort, on tape la barre et on prend rouge derrière», continue l'entraîneur grenat. À la 57e, l'entrant Ablie Jallow a été coupable d’un vilain geste qui a mené à son expulsion. «Ça nous plombe, peste Jocelyn Gourvennec. Pour gagner contre le leader, il faut que tout soit aligné. Ça n’a pas été le cas. On ne peut pas se permettre un demi-oubli.»

Le top 6 toujours en vue?

Car le FC Thoune «a plié Bâle et YB», avant de venir terrasser le Servette FC chez lui. «Ils joueraient les yeux bandés qu’ils se trouveraient quand même», philosophe le coach breton. Ses Servettiens, eux, jouent les yeux grands ouverts, mais peinent à bien combiner.

Car cette saison, tout (ou presque) sépare Servette de Thoune. Mauro Lustrinelli le dit, son équipe est «mature, organisée et a la bonne mentalité». Surtout, les siens ont engrangé cette confiance qui permet de toujours aller de l’avant et de retourner les matches mal embarqués. Après 23 journées, le FC Thoune semble filer droit vers le titre. Jocelyn Gourvennec l'affirme: «La question n’est plus de savoir si Thoune va remporter le championnat, mais quand Thoune va le remporter.»

Quant à son équipe, il affirme qu'elle vise toujours le top 6. «C’est difficile pour moi de dire qu’on s’améliore alors qu’on vient de perdre. Mais je le pense vraiment. On a avancé par rapport à tous ces matches de début de saison, où on était très instable», déclare Jocelyn Gourvennec. Le Breton garde le cap, dans une Super League où le Servette FC peine décidément à naviguer.