Le Servette FC se sépare de Thomas Häberli

Après deux défaites en championnat et l’élimination en qualifications de la Ligue des champions, Servette tire la sonnette d’alarme et licencie son entraîneur Thomas Häberli. Un duo est nommé à titre intérimaire.

Thomas Häberli n'est plus l'entraîneur du Servette FC. Photo: SALVATORE DI NOLFI

Blick Sport

Une défaite 1-3 à Berne contre les Young Boys, un revers 1-4 à domicile face à Saint-Gall, et une élimination en tour préliminaire de la Ligue des champions. Le début de saison de Servette est raté. Le club genevois prend ses premières mesures et met son entraîneur Thomas Häberli à pied.

Le Lucernois de 51 ans avait pris les rênes des Grenats avant la saison dernière et les avait menés au titre de vice-champions. La victoire 1-0 contre Plzeň lors du match aller de qualification pour la C1 avait constitué un départ idéal, mais ensuite, plus rien n’a vraiment fonctionné. En particulier, la gestion des gardiens par Häberli – tantôt Jérémy Frick, tantôt Joël Mall – était incompréhensible à Genève. Le Lucernois s’en était justifié ainsi: «Mes gardiens savent exactement quand ils jouent. Ils ont plus de trente ans, donc ils sont adultes. Il ne s’agit pas d’une situation de concurrence».

Servette entamera jeudi le troisième tour qualificatif de la Ligue Europa contre Utrecht, mais cette fois sans Häberli sur le banc. L’intérim sera assuré par l’entraîneur des attaquants Alexandre Alphonse et l’adjoint historique Bojan Dimic. Le club remercie son ex-entraîneur: «Le club remercie Thomas Häberli pour son engagement et son professionnalisme, qu’il a démontrés durant son passage sur le banc de Servette.».