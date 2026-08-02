Le retour du championnat à Tourbillon a été marqué par un message fort du Gradin Nord, qui attend encore davantage de son équipe. «Cela nous motive à en faire plus», commente Didier Tholot après le succès des Sédunois face à Lucerne (3-0).

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir balayé le BATE Borisov jeudi en Conference League (4-0), le FC Sion retrouvait ce dimanche le championnat face à Lucerne (3-0). Et avant la rencontre, pour le retour du pain quotidien à Tourbillon, le Gradin Nord a envoyé un message à son équipe. «Après 3 bonnes saisons, notre appétit est encore plus grand», affichaient les supporters les plus fervents.

«Cela veut dire que le niveau d'exigence est monté. Mais aussi qu'ils sont contents», sourit Didier Tholot, heureux de voir cette ferveur autour du club sédunois reprendre peu à peu de l'importance. «Quand on est revenus, il y avait une sorte de désamour. Voir ça nous motive et nous donne envie d'en faire encore un peu plus pour eux.»

Les remplaçants font la différence

Après ce message, les supporters sédunois ont eu droit à un début de match pour le moins animé. Une expulsion après moins de deux minutes. Un but six minutes plus tard. «L'expulsion nous a permis d'être dans une situation un peu plus confortable. En revanche, j'ai trouvé que cette équipe de Lucerne avait parfaitement joué son jeu et nous a posé de grosses difficultés, même à dix», salue Didier Tholot, qui a vu son équipe buter de longues minutes sur le bloc adverse avant de finalement pouvoir doubler la mise.

Sous une chaleur de plomb, il a ainsi fallu attendre l'heure de jeu et ses traditionnels changements pour que les filets tremblent à nouveau, grâce à Théo Berdayes et Josias Lukembila. «Nous avons su être patients. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que nous avions fait le plus dur en ouvrant le score. Il ne fallait pas se découvrir ni concéder l'égalisation. Nous savions qu'avec davantage de fraîcheur, nous pourrions faire basculer le match en notre faveur, ce que nous avons réussi à faire en fin de rencontre», se réjouit le technicien français.

«On ne va jamais cracher sur un 3-0»

Force est de constater que ce FC Sion progresse. Il y a quelques mois encore, les Sédunois perdaient ou ne parvenaient pas à remporter ce genre de rencontre. «Face à Grasshopper, on avait perdu à 11 contre 10, je leur en ai parlé à la mi-temps», confie d'ailleurs Didier Tholot en conférence de presse. Et il n'est pas le seul à avoir évoqué cette triste rencontre de janvier 2025.

Numa Lavanchy l'a fait spontanément et a, lui aussi, souligné la maturité affichée par le FC Sion face aux Lucernois. «Nous avons eu le mérite de bien défendre et de ne pas faire n'importe quoi avec le ballon. Nous avons fait la différence en deuxième mi-temps. Nous aurions peut-être pu le faire un peu plus tôt, mais on ne va jamais cracher sur une victoire 3-0.» De quoi prendre la direction de l'Arménie avec le plein de confiance avant d'affronter le FC Noah jeudi.