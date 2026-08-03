Le talent du FC Sion rappelé à l'ordre par Didier Tholot

Adrien Llukes espère profiter de l'enchaînement des matches pour gagner du temps de jeu au FC Sion. Didier Tholot apprécie son potentiel, mais attend davantage de son jeune ailier.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le 22 mai 2025, Adrien Llukes, Rayan Stoll et Maxime Dubosson faisaient leurs débuts en Super League, un soir de défaite du FC Sion sur la pelouse de la Schützenwiese (2-0). Quatorze mois plus tard, seul le premier des trois espoirs valaisans nommés fait encore partie de l'équipe première. Le deuxième évolue avec les M21 après un prêt d'un an à Nyon, tandis que le troisième a été prêté cet été à Étoile Carouge (2 apparitions en Super League la saison dernière avec Sion).

«Je suis en première équipe et j'essaie d'y rester», soufflait Adrien Llukes après la victoire sédunoise face au BATE Borisov au deuxième tour qualificatif de la Conference League (4-0). L'ailier, international suisse M18, compte huit apparitions en Super League, dont sept lors de la saison 2025-2026 (70 minutes de jeu, 10 matches complets sur le banc).

«Le coach fait les bons choix»

La nouvelle réalité du FC Sion, engagé pour l'instant sur trois tableaux avec le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe de Suisse, devrait permettre à Adrien Llukes de gonfler cette statistique. Le jeune Valaisan, que le président du club Christian Constantin qualifie de «très talentueux», n'a pour l'instant disputé qu'une seule rencontre cet été (17 minutes), face au BATE Borisov lors du match retour remporté 4-0 par Sion. Il est ensuite resté sur le banc lors des deux premières journées de championnat.

«On est 22 joueurs, ce n'est pas beaucoup, donc ça donne du temps de jeu à peu près à tout le monde», se réjouissait-il, espérant forcément pouvoir grappiller davantage de temps de jeu lors des semaines à venir. Surtout, il se montrait lucide quant à la réalité de la situation du club sédunois. «Le coach prendra ses décisions et on doit les respecter. En plus, on gagne, donc le coach fait les bons choix», lançait-il face aux micros.

La mise au point du coach

Son entraîneur se montre, lui, plus exigeant. «C'est un joueur offensif qui a des qualités. Mais il faudra qu'il saisisse un peu plus sa chance quand on la lui donne. Je n'ai pas trouvé son entrée fantastique», réagissait Didier Tholot, qui en demande davantage à Adrien Llukes.

«Aujourd'hui, quand tu as la chance d'être dans un groupe pro, il faut saisir chaque minute avec envie, détermination et certainement avec un peu plus de simplicité. Mais on sait qu'il a les qualités, il progresse et ces minutes vont lui permettre de développer son vécu.» Reste désormais à Adrien Llukes de transformer les attentes de son entraîneur en temps de jeu sur le terrain.