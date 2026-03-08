Deux succès au Letzigrund et Lausanne se remet à rêver

Bastien Feller Journaliste Blick

Six points pris sur neuf. La semaine anglaise du Lausanne-Sport, marquée par deux déplacements au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich (2-1) et Grasshopper (3-2), a été positive. Plus que positive même, puisque ses résultats, additionnés aux autres scores en Super League, permettent au club vaudois de vivre une fin de saison - ou du moins quatre matches - très excitants.

Et pour cause, alors qu'ils semblaient hors piste, les Lausannois, sans être brillants, sont revenus dans la course au Top six. «Nous avons surtout augmenté notre matelas sur Grasshopper», coupe Peter Zeidler après le succès obtenu face à ces derniers. Pour le coach allemand, ces victoires permettent surtout à son équipe de se donner de l'air. «Si on avait perdu, l'écart n'aurait plus été que de six points. Là, on en a douze, un matelas important à neuf matches de la fin de la saison.»

Un LS - YB qui promet

Le maintien quasi en poche et le spectre de la place de barragiste éloigné, le LS peut donc regarder devant lui. Et dans ses jumelles, le club vaudois voit que Young Boys ne se trouve qu'à six points. Un écart qui pourrait être divisé par deux dimanche prochain puisque les Bernois se rendront à la Tuilière. «La bonne nouvelle est que ce sera chez nous, devant notre public qui viendra, je l'espère très nombreux», lance d'entrée Peter Zeidler. «Ce sera un duel direct. Mais je ne veux pas trop parler du classement, je ne l’ai jamais fait. La forme que prend la situation actuelle est fantastique. On va jouer ce match à fond, ça on peut en être sûr.»

Après YB, le Lausanne-Sport se rendra à Lucerne (7e), avant de recevoir Winterthour (12e) et de se rendre à Sion (5e) pour un match potentiellement décisif dans la course au Top six. De quoi embellir encore un peu le tableau. Même si les Lausannois savent que rien ne leur sera donné. «Je pense que c'est trop tôt pour parler de Top six. Ça serait manquer d'humilité. Il faut Il y a une semaine, on traversait dans une grosse spirale négative et tout le monde nous enterrait. Là, on a gagné deux matches, c'est très bien. On avait parlé avant la rencontre de mercredi du fait qu'on n'avait que des finales à jouer. Et c'est ce qu'on va faire», annonce Olivier Custodio, bien évidemment satisfait des deux déplacements de la semaine à Zurich.

Les Vaudois possèdent une nouvelle arme

«Ces victoires nous font du bien. On voulait renouer avec le succès après cette spirale négative et on l'a fait de belle manière. Ce ne sont pas nos plus beaux matchs dans le jeu, mais je pense que dans l'état d'esprit, dans la mentalité, c'est ce qui nous manquait», se réjouit le numéro dix lausannois, lequel donne rendez-vous aux supporters lausannois au soir de la dernière rencontre de saison régulière. «C'est là qu'on fera les comptes.»

Pour qu'ils soient le plus favorables possible, le LS peut compter sur une nouvelle arme, débloquée au Letzigrund mercredi: les coups de pied arrêtés. En effet, trois des cinq buts inscrits au Letzigrund sont tombés de ces séquences. «Alors déjà, je remercie les personnes qui ont fait le calendrier. Donner deux matchs sur ce terrain, j’espère que ça nous donne le déclic», rigole Peter Zeidler, qui ne manque pas de rappeler l'importance que peuvent avoir ces phases de jeu. «On a des joueurs de deux mètres. Si le corner arrive bien, on a toujours une chance de marquer. Les corners sont tellement importants pour gagner des matches. J’espère que c’était le déclic et qu’on pourra continuer comme ça.»