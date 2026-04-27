Le FC Sion rêve haut et fort de Coupe d'Europe

Bastien Feller Journaliste Blick

«FC Sion, Coupe d'Europe, FC Sion, Coupe d'Europe», scandaient les supporters valaisans présents au Parc Saint-Jacques ce dimanche. Les Sédunois venaient d'y donner une leçon au FC Bâle (0-2) et par la même occasion de se hisser à la quatrième place du championnat. Rang qui pourrait offrir une qualification pour la Conference League en cas de succès du FC Saint-Gall en la finale de la Coupe de Suisse face au SLO.

«Ce serait un rêve de jouer la Coupe d'Europe, pour moi et pour le club», souffle Nias Hefti après la rencontre dans son calme habituel. «Ça devient un objectif quand tu es dans une position comme la nôtre. On peut se permettre de rêver, on peut se permettre d’espérer aller jouer quelque chose plus haut», enchérit Numa Lavanchy, très bien placé pour savourer la très bonne période que vit actuellement le FC Sion, qui n'a plus connu l'Europe depuis 2016.

«On montre qu'il faudra compter sur nous jusqu'au bout»

Présent en 2023 lorsque l'équipe valaisanne tombait en Challenge League, le latéral a tout vécu avec le FC Sion. La remontée, le maintien et désormais la lutte pour l'Europe. «Depuis quelques temps, on a passé un vrai pas au niveau du jeu. Quand on a une stabilité pareille, c'est plus facile à se trouver, à développer de balles phases de jeu», note-t-il, lui qui a été impliqué sur les deux actions de but du jour. Deux très belles réalisations. «C’est parfois assez simple. Un petit peu de stabilité, de tranquillité pour travailler, et on peut développer quelque chose», note-t-il.

Auteur du dernier but victorieux sédunois à Bâle avant ce dimanche, Didier Tholot savoure lui aussi l'instant. Et comme ses joueurs, il ne manque pas de porter son regard vers la suite. «On a de la confiance, on sait ce qu’on veut faire et on travaille bien. Ce groupe-là a envie d’aller chercher quelque chose de spécial. Une fois qu’on était dans les six, on s’est dit: on a deux matches bonus, est-ce qu’on va les réussir? Est-ce qu’on va se satisfaire de ça? On les remporte et on vient gagner à Bâle. On montre à tout le monde qu’il faudra compter avec nous jusqu’à la fin», se réjouit le Bordelais, qui a poursuivi sa «semaine parfaite» après avoir vu Saint-Gall se qualifier pour la finale de Coupe dimanche et après avoir prolongé son contrat mardi.

Seule ombre au tableau: le succès du FC Lugano sur la pelouse synthétique de Thoune samedi soir, qui repousse la troisième place à cinq unités. «Elle réduit un peu les possibilités. Mais en tout cas, on ne va rien lâcher. On va essayer de faire le plus de points possible. Ce groupe-là est capable de prendre tous les points», assure Didier Tholot qui ne demande qu'une chose: vivre les mêmes émotions dimanche prochain à Saint-Gall.