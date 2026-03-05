Bastien Feller Journaliste Blick

«Cette victoire nous enlève un poids énorme», confie Karim Sow après le succès du Lausanne-Sport à Zurich mercredi soir, acquis dans le temps additionnel (2-1). Il faut dire qu'avant de se rendre au Letzigrund, les Vaudois restaient sur sept matches de championnat sans victoire. Neuf en comptant le seizième de finale de Conference League. Surtout, le LS retournera dimanche à Zurich, cette fois-ci pour y affronter Grasshopper, onzième et barragiste.

Et l'avance du LS sur les Sauterelles aurait pu fondre comme neige au soleil en l'espace de quelques jours. Au moment de reprendre le bus direction Lausanne, l'écart était de neuf points, en sachant que GC se rend à Bâle ce jeudi soir. «On était sous pression. C'est un grand ouf de soulagement, c'est sûr, enchaîne le défenseur central. Il va falloir remettre le bleu de travail dimanche et refaire la même chose. Ça va être un autre match face à une équipe différente. Je n’ai pas envie de dire 'hâte de revenir ici', mais il faudra faire le boulot.»

«Je ne l'aime pas»

«Ça fait un bien énorme, surtout pour la tête. Parce qu’on retourne au même hôtel et qu’on associe ce lieu à de bonnes choses. On revient sur le même terrain. Psychologiquement, c’est aussi un grand avantage», sourit Peter Zeidler, pour qui la chance a enfin tourné. Alors que la VAR avait mis un terme au voyage européen du LS jeudi dernier, le même arbitrage vidéo annulait une première égalisation zurichoise mercredi.

«Je déteste la VAR», disait l'Allemand après la défaite face au Sigma Olomouc. Le déplacement au Letzigrund lui a-t-il permis de la voir différemment? «C’est facile pour moi de parler parce qu’on a gagné ce soir. Aujourd’hui, on a été avantagés. Je n’ai pas encore revu la situation. Est-ce que c’était vraiment pour nous? Est-ce que la décision était correcte? On va regarder ça sur les images», commence-t-il par répondre. «Après, il y a cette phrase que tous les coachs utilisent: à la fin de la saison, ça va s’équilibrer. Je le dis avant le match, pas maintenant. Sur les trois dernières rencontres, on n’a vraiment pas été avantagés par la VAR. Comme ça, ça va s’équilibrer. Mais la VAR, je ne l’aime pas. Je ne l’aime pas du tout. Encore une fois.»

De héros malheureux à héros tout court

Karim Sow avait justement été le héros malheureux lors de l'élimination en Coupe d'Europe. Le Lausannois avait inscrit le but du 2-2 au bout du temps additionnel, avant que sa réussite soit annulée. Au Letzigrund, son but, tombé de la tête sur corner, ne souffrait d'aucune contestation. «Jeudi, ça m’avait fait mal. Après voilà, c’est le foot. Aujourd’hui, il est dedans et il est accordé. Ça fait du bien», sourit le défenseur central, pour qui le LS a encore du travail devant lui.

Notamment dans sa capacité à se montrer régulier sur 90 minutes. Au retour des vestiaires, les Lausannois se sont endormis après avoir produit une bonne première mi-temps et ouvert le score de façon méritée par l'incontournable Omar Janneh. «On a un peu arrêté de jouer malheureusement, et eux ont un peu augmenté dans l’intensité, dans l’agressivité, donc ils ont eu pas mal d’occasions. Après je trouve qu’on a quand même bien tenu, on s’est jeté sur les frappes, et à la fin on est quand même récompensés. Peut-être pas pour le jeu, mais pour la mentalité», analyse Karim Sow.

«Nous prenons l’avantage et avons ensuite aussi la réussite que ce score tienne. En seconde période, le FCZ a fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour égaliser. On aurait pu penser que nos adversaires allaient prendre le dessus et faire basculer le match de leur côté. Et c’est là que cela devient vraiment positif pour nous», ajoute Peter Zeidler, ravi de la réaction de son équipe après l'égalisation zurichoise. «Les dix ou quinze dernières minutes sont pour nous.»