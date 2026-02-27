Peter Zeidler et Olivier Custodio ont essayé de mettre des mots sur la déception née de l'élimination de ce jeudi face au Sigma Olomouc en Conference League. Le silence était de mise dans le vestiaire lausannois après le match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je n'ai entendu aucun mot dans le vestiaire. Rien.» Peter Zeidler n'a lui non plus pas souhaité faire de grandes phrases à ses joueurs après l'immense déception née de la défaite face au Sigma Olomouc (1-2) ce jeudi à la Tuilière. Comment l'appeler, d'ailleurs, ce revers, puisqu'il faut bien mettre des mots sur les maux? «Déception, désillusion, tristesse... Choisissez le mot que vous voulez», a évacué Olivier Custodio.

Peter Zeidler: «Je déteste la VAR»

«On était à dix centimètres de continuer. Dix centimètres...», a enchaîné Peter Zeidler, en faisant référence au goal du 2-2 refusé à Karim Sow dans les arrêts de jeu pour un hors-jeu d'Enzo Kana-Biyik, le passeur décisif. «Je déteste la VAR. Ce soir encore plus que tous les autres soirs. J'aimerais revenir dix ans en arrière sans VAR. On avait marqué, le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Donc sans la VAR, ce soir, on partait en prolongations», a-t-il relevé, sans même faire mention de la scène très litigieuse de la 30e lorsqu'une annihilation d'occasion nette sur Omar Janneh n'a débouché que sur un carton jaune pour Abdoulaye Sylla.

«Nous aurions aimé jouer ces prolongations avec l'appui de notre public, voire même les tirs au but. Mais cela n'a pas été le cas. On doit faire le constat: le voyage européen est fini. On l'a adoré, mais on doit en parler au passé. On a tout donné et ça n'a pas suffi», a assuré l'Allemand, qui n'a pas voulu charger ses joueurs pour les deux buts encaissés, même s'ils étaient largement évitables.

«Oui, on prend un but après vingt minutes où on aurait pu mieux défendre, mais Sigma a bien joué le coup aussi», a-t-il détaillé, en faisant référence au 0-1, marqué au terme d'une contre-attaque à la conclusion de laquelle Brandon Soppy a fait bien mauvaise figure au marquage de Jachym Syp.

Et le corner du 1-2, défendu de manière atroce? «Les balles arrêtées font partie du football. Tu as deux possibilités pour défendre, soit la zone, soit en marquage individuel. Nous, on choisit la zone. On aurait pu, on aurait dû, mieux anticiper, je suis d'accord. On est convaincus des bienfaits de la zone, mais bien sûr que c'est un axe de progression, de ne plus encaisser ces buts-là.»

Les Tchèques ont su casser le rythme

Si Peter Zeidler ne cherche pas d'excuse, la blessure de Jamie Roche cette semaine à l'entraînement (le Suédois sera potentiellement out plusieurs semaines) n'a pas été une bonne nouvelle. Et la roublardise des Tchèques a mis à mal la naïveté lausannoise. «Il faut les féliciter, c'est une bonne équipe. Ils ont mis 40 secondes à jouer chaque touche, même en début de match. On n'est jamais arrivés à trouver notre rythme. Ils ont bien joué, il faut le dire. Et pas seulement pour casser notre rythme, mais aussi pour défendre. C'était difficile d'arriver dans les zones dangereuses.»

Il faut rebondir, pas le choix

La suite s'appelle FC Bâle, dimanche après-midi et il faudra soigner les têtes, bien plus que les jambes. «On a pris quatre points contre eux cette saison, mais ils sont favoris, c'est le grand FC Bâle. Ils voulaient être champions il y a deux semaines, je ne sais pas s'ils le veulent encore. Rebondir, c'est notre métier, mais je dois dire la vérité: ce n'est pas facile de surmonter cette grande déception. Mon staff et moi, et tous les dirigeants, on va aider nos joueurs à la surmonter le plus vite possible.»

Pour que la fin de saison soit un tout petit peu excitante quand même, en espérant le retour rapide de blessure de Theo Bair, un joueur qui va faire du bien au Lausanne-Sport. «On va rebondir. Pas ce soir. Pas demain. La déception sera toujours présente. Mais dimanche on sera là au coup d'envoi contre Bâle», assure Peter Zeidler. Avec des nouveaux joueurs au coup d'envoi par rapport à ce jeudi, cela semble d'ores et déjà acquis.

Le LS n'aura ensuite plus cet agréable problème de devoir enchaîner les matches tous les trois jours et devra donc moins gérer les temps de jeu. Mais ça, clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle, tant ce long voyage européen, riche de quatorze matches, a été beau. «Il nous restera des souvenirs pour la vie. Istanbul, la Fiorentina chez nous... et tous les autres. Mais c'est fini», a lâché, sincèrement triste, Olivier Custodio.