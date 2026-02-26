Le voyage européen du Lausanne-Sport s'arrête là

Enorme frustration pour le Lausanne-Sport qui termine son voyage en Conference League. Dominateur toute la partie, mais trop naïf défensivement, le LS a été battu par le Sigma Olomouc et se retrouve éliminé.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Le voyage ne doit jamais s'arrêter», avaient imploré les ultras du Lausanne-Sport avant ce play-off retour de Conference League. Ils n''ont malheureusement pas été entendus par leurs joueurs, qui se sont inclinés 2-1 ce jeudi face au Sigma Olomouc, après avoir ramené le nul (1-1) de Tchéquie. Le périple continental des Lausannois s'arrête donc là, ce 26 février, devant 9026 spectatrices et spectateurs. Le voyage aura été beau, mais il est désormais à ranger au rayon des souvenirs. Et il faudra dorénavant se concentrer sur le championnat, ce qui ne sera pas simple après une telle désillusion.

Privé de Jamie Roche, blessé, le LS a été de loin l'équipe la plus entreprenante ce jeudi, mais a été puni par excès de naïveté face à des Tchèques roublards et qui ont su exploiter à merveille leurs rares occasions. Lausanne peut avoir énormément de regrets de sortir ainsi.

Après cinq minutes plutôt en faveur des Tchèques en tout début de match, Lausanne s'est en effet installé dans le camp du Sigma Olomouc, se voulant clairement protagoniste de la rencontre. Les Moraviens ont accepté de subir, frappant uniquement en contre et c'est sur l'un d'eux que Jachym Syp, laissé trop seul par Brandon Soppy, a pu tacler le ballon dans le but de Karlo Letica (22e, 0-1). Une punition venue sanctionner la naïveté lausannoise, dont les joueurs étaient pourtant prévenus que les Tchèques pouvaient aller très (très) vite en transition.

Lausanne n'a pas relâché son effort et même si l'arbitre Nenad Minakovic a été très (et sans doute trop) gentil en n'expulsant pas Abdoulaye Sylla à la 30e pour un tirage de maillot grossier sur Omar Janneh qui s'en allait en direction du but, l'égalisation est tombée à la 35e du pied du jeune attaquant espagnol, opportuniste pour reprendre un ballon cafouillé par Jan Koutny après un centre de Florent Mollet. 1-1!

Lausanne proche du 2-1, mais puni droit derrière

Lausanne a ensuite failli prendre l'avantage d'une belle frappe enroulée de Karim Sow sur la barre transversale (40e), mais ce sont les Tchèques qui ont inscrit le deuxième but par Antonin Rusek (44e, 1-2). Comment diable le milieu de terrain s'est-il retrouvé seul sur ce corner joué au sol et en retrait? A ce niveau, une telle erreur de marquage et de coordination entre défenseurs est impardonnable et tout simplement inadmissible. Un but de juniors B, voilà ce qu'a encaissé le LS juste avant la pause.

Peter Zeidler, content de l'enthousiasme montré par ses joueurs, moins de leur fragilité défensive, a décidé de ne rien changer à la mi-temps. La donne semblait claire: des Tchèques encore plus regroupés devant leur but et un Lausanne-Sport qui allait devoir inventer des espaces là où il y allait en avoir de moins en moins.

Karim Sow égalise à la 94e, le stade explose de joie et... hors-jeu

Les deux premiers changements ont été opérés à la 65e, Seydou Traoré et Gabriel Sigua faisant leur entrée pour Nicky Beloko et Florent Mollet, puis à peine plus tard Morgan Poaty pour Sekou Fofana. Mais rien n'y a fait, malgré une domination constante des joueurs de Peter Zeidler. Karim Sow a même cru égaliser à la dernière minute des arrêts de jeu, faisant exploser tout le stade, mais ce but du 2-2, vécu comme un grand moment de joie collective, a été annulé pour un hors-jeu au centimètre du passeur décisif Enzo Kana-Biyik... Quelle frustration énorme!