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M21 de GC envoyés à Lausanne
«La SFL considère cette démarche comme antisportive»

La Swiss Football League critique la démarche de Grasshopper avec son équipe M21. Elle évoque une atteinte au fair-play et à l’intégrité de la compétition.
Publié: il y a 57 minutes
Grasshopper a envoyé une partie de son équipe M21 affronter le Lausanne-Sport ce samedi.
Photo: Fabrice De Gasperis/freshfocus
Blick Sport

La Swiss Football League critique la démarche de Grasshopper. L’instance estime que le fait que l’équipe M21 du club ne dispute pas un match de championnat de 1re Ligue Classic parce que plusieurs joueurs de la relève ont été alignés lors du match de Brack Super League contre le FC Lausanne-Sport (victoire 1-3 des Zurichois) n’est «pas compatible avec l’esprit du fair-play ni avec les responsabilités d’un club professionnel».

Dans un communiqué, la Swiss Football League rappelle que la composition d’une équipe relève de la responsabilité sportive d’un club, mais précise que cette responsabilité «ne s’arrête pas à la première équipe». «La liberté sportive dans la planification de l’effectif ne doit pas conduire à ce qu’une autre équipe du même club ne puisse pas disputer un match de championnat programmé», écrit-elle.

«Démarche antisportive»

La ligue estime également que la situation est «particulièrement problématique» lorsqu’un tel agissement peut avoir des conséquences sur des décisions sportives dans un championnat. «L’intégrité d’une compétition en cours s’en trouve ainsi affectée», ajoute-t-elle, qualifiant la démarche d’«antisportive». En conférence de presse d'après-match, Peter Zeidler, entraîneur de GC, a défendu le choix du club: «Nous n'avions pas le choix de venir avec les M21. Avec le match de lundi, on ne pouvait pas faire autrement. Tous les autres clubs auraient fait pareil. On n’est pas à l'aise, mais c'est comme ça».

La SFL annonce par ailleurs qu’elle proposera une adaptation réglementaire lors de son Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2026. Cette modification doit obliger les clubs à aligner, lors de chaque match de championnat, une équipe correspondant au niveau de performance sportive du club. À l’avenir, l’alignement intentionnel d’une équipe «manifestement fortement affaiblie» pourrait être sanctionné disciplinairement.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
37
28
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Bâle
FC Bâle
37
1
56
6
Young Boys
Young Boys
37
11
54
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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Lausanne-Sport
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Grasshopper Club Zurich
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