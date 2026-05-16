«La SFL considère cette démarche comme antisportive»

La Swiss Football League critique la démarche de Grasshopper avec son équipe M21. Elle évoque une atteinte au fair-play et à l’intégrité de la compétition.

Blick Sport

La Swiss Football League critique la démarche de Grasshopper. L’instance estime que le fait que l’équipe M21 du club ne dispute pas un match de championnat de 1re Ligue Classic parce que plusieurs joueurs de la relève ont été alignés lors du match de Brack Super League contre le FC Lausanne-Sport (victoire 1-3 des Zurichois) n’est «pas compatible avec l’esprit du fair-play ni avec les responsabilités d’un club professionnel».

Dans un communiqué, la Swiss Football League rappelle que la composition d’une équipe relève de la responsabilité sportive d’un club, mais précise que cette responsabilité «ne s’arrête pas à la première équipe». «La liberté sportive dans la planification de l’effectif ne doit pas conduire à ce qu’une autre équipe du même club ne puisse pas disputer un match de championnat programmé», écrit-elle.

«Démarche antisportive»

La ligue estime également que la situation est «particulièrement problématique» lorsqu’un tel agissement peut avoir des conséquences sur des décisions sportives dans un championnat. «L’intégrité d’une compétition en cours s’en trouve ainsi affectée», ajoute-t-elle, qualifiant la démarche d’«antisportive». En conférence de presse d'après-match, Peter Zeidler, entraîneur de GC, a défendu le choix du club: «Nous n'avions pas le choix de venir avec les M21. Avec le match de lundi, on ne pouvait pas faire autrement. Tous les autres clubs auraient fait pareil. On n’est pas à l'aise, mais c'est comme ça».

La SFL annonce par ailleurs qu’elle proposera une adaptation réglementaire lors de son Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2026. Cette modification doit obliger les clubs à aligner, lors de chaque match de championnat, une équipe correspondant au niveau de performance sportive du club. À l’avenir, l’alignement intentionnel d’une équipe «manifestement fortement affaiblie» pourrait être sanctionné disciplinairement.