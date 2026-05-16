Battu par un Grasshopper largement remanié dans une Tuilière vide (1-3), le Lausanne-Sport boucle sa saison sur une quatrième défaite de rang.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport a conclu ce samedi sa saison par une défaite, la quatrième de rang. Et celle-ci fait bien plus tache que celles face à Servette, Winterthour ou Lucerne puisque les Vaudois avaient face à eux une équipe de Grasshopper, dirigée par Peter Zeidler, grandement remaniée. Trois Sauterelles découvraient ainsi la Super League à la Tuilière, alors que trois autres avaient disputé moins de 50 minutes dans l'élite cette saison. Au total, le onze zurichois comptabilisait 3648 minutes de jeu en Super League cette saison. Contre 3015 pour le seul Kevin Mouanga côté lausannois.

De quoi permettre aux supporters du LS, interdits de stade ce samedi après les débordements survenus à Genève mardi, comme ceux de GC, de ne pas regretter d'avoir fait autre chose de leur samedi. Une petite centaine se trouvait tout de même à proximité de la Tuilière, pour visionner la rencontre ensemble.

Le Lausanne-Sport termine à dix

Ces derniers ont donc vu GC s'imposer grâce à deux buts inscrits lors de la première période et un en fin de rencontre. Dominik Papic ouvrait la marque d'une sublime frappe enroulée dès la 14e minute et sur le premier tir zurichois, alors que Demis Fiechter voyait son centre lober un Karlo Letica impuissant et surpris par la trajectoire d'un ballon qui n'avait sûrement pas vocation à finir là (39e). Christian Kouam inscrivait lui le troisième à la 91e sur corner.

Heureusement, il faut le dire, la rencontre n'est pas allée que dans un sens. A vrai dire, le LS aurait très bien pu, et même dû, s'imposer largement. Les occasions de but ont en effet été légion. Omar Janneh a par exemple manqué à lui seul trois face-à-face avec Nicolas Glaus (11e, 36e et 45e+1). Tout comme Beyatt Lekoueiry en début de match (7e). De leur côté, les défenseurs de Grasshopper sauvaient deux fois sur leur ligne. Alors qu'Alban Ajdini pensait réduire la marque à la 56e minute avant qu'un hors-jeu au début de l'action soit signalé.

Il fallait attendre la 87e et un coup franc de Gaoussou Diakité pour voir les Lausannois, à dix après l'expulsion de Theo Bair pour deux cartons jaunes (71e et 75e), enfin réduire la marque. Les vacances vont faire du bien au LS, même si le chantier qui s'annonce est gigantesque.