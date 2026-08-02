Sion sur le point de recruter un international suisse?

Une rumeur venue de Bulgarie annonce un échange entre Ilyas Chouaref et Kwadwo Duah. Le directeur sportif du FC Sion Barthélémy Constantin dément catégoriquement et assure que l'international maltais ne partira pas.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le mercato bat son plein et traîne avec lui son lot de rumeurs. La dernière en date concernant le FC Sion vient de Bulgarie. La presse locale annonce en effet que Ludogorets est «tout proche de recruter l'attaquant Ilyas Chouaref». Mais l'opération serait rendue plus compliquée que prévu par l'inclusion de Kwadwo Duah dans l'opération.

Selon «Match Telegraf», l'international suisse, qui s'était illustré avec la Nati lors de l'Euro 2024, et Ilyas Chouaref échangeraient de club. Le FC Sion devrait en outre verser une compensation financière afin d'équilibrer l'opération. «Il ne s'agit pas d'un échange. Nous avons reçu une offre de Ludogorets pour Ilyas, c'est vrai. Mais elle était très loin de la valeur du joueur», explique Barthélémy Constantin dans les travées de Tourbillon, après le succès de son équipe face à Lucerne ce dimanche (3-0).

«Rien ne va bouger»

Le directeur sportif du club valaisan ajoute que le poste d'attaquant est déjà bien fourni. «Nous avons déjà Rilind Nivokazi. C'est quasiment le même profil. Cela n'aurait donc aucun sens de faire un échange comme celui évoqué dans la presse. Après, c'est évident que Kwadwo est un très bon joueur suisse, avec beaucoup de qualité. Mais ce n'est absolument pas une priorité pour nous. Nous avons déjà ce qu'il faut dans ce registre et nous en sommes très contents.»

Barthélémy Constantin ajoute qu'il a également la ferme intention de garder Ilyas Chouaref en Valais. «Il lui reste encore deux ans de contrat et c'est un joueur important pour nous. Comme je l'ai déjà dit, nous avons reçu plusieurs offres pour lui, pas uniquement de Ludogorets. Mais rien ne va bouger.»