La tête de Kreshnik Hajrizi vaut de l'or pour le FC Sion

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme après avoir marqué face au FC Zurich (2-1), Kreshnik Hajrizi avait le sourire et serrait fièrement le poing au moment de regagner le vestiaire sédunois dans les travées du Letzigrund. Il faut dire que face à Winterthour samedi dernier, le défenseur central kosovar avait vu son coup de tête être sauvé sur la ligne par Nishan Burkart. Cette fois, le ballon a terminé au fond. Et à trois journées de la fin de la saison régulière, Sion a pu remporter trois points très importants dans la lutte pour le Top six.

«Contre Winterthur, le défenseur a bien défendu, il était bien placé. Je devais peut-être mieux placer le ballon aussi. C'était énervant de ne pas marquer. Aujourd'hui, j'arrive à aider l'équipe avec ce goal qui mène à la victoire», sourit-il, heureux d'avoir ouvert son compteur en Super League cette saison. «Ça faisait un moment que je ne marquais pas. On me charriait même à l'entraînement ou avant les matches. Je plaisantais avec les physios en préparation, je leur disais que je ne sais plus marquer. Et aujourd'hui ça vient, grâce au centre magnifique de Franck.»

«Il m'a remercié après le match»

Un but qui aussi doit beaucoup à l'abnégation du Chippisard, qui n'a pas abandonné malgré neuf corners restés jusque-là infructueux. «J'ai souvent les coéquipiers qui me disent: 'Vas-y, Kresh, mets-moi ce coup de tête'. Ils attendent beaucoup de moi parce que c'est l'une de mes qualités et j'essaie de faire de mon mieux. Surtout que les corners sont bien tirés. Des fois j'ai un mauvais timing ou je n'attaque pas la bonne zone, mais aujourd'hui, tout s'est bien passé et c'est magnifique.»

Du soulagement, Anthony Racioppi en a sans doute ressenti tout autant à l'autre bout du terrain. Le portier genevois du FC Sion s'est en effet fait l'auteur d'une grosse boulette sur l'égalisation zurichoise, quelques secondes seulement après l'ouverture du score de son équipe. «Il m'a remercié après le match, mais moi je peux le remercier aussi parce que toute la saison il nous sauve», salue Kreshnik Hajrizi. «Il nous a sauvé 150 fois», exagère même Benjamin Kololli, lui aussi reconnaissant.

Sion fait un très grand pas vers le Top six

Même constat du côté de leur entraîneur Didier Tholot. «On ne va surtout pas le blâmer parce qu'il nous a sauvés dans pas mal de situations», fait-il remarquer, en pensant sans doute au coup franc détourné samedi dernier lors des ultimes minutes face à Winterthour (1-1). «Aujourd'hui le groupe a réagi aussi pour lui et est allé chercher cette victoire. Elle permet d'effacer son erreur.»

Ces trois points font énormément de bien au FC Sion dans sa course au Top six. «C'est une victoire magnifique, parce que ce n'est pas le plus beau match qu'on fait», se réjouit Kreshnik Hajrizi. «Rentrer avec les trois points, c'était le plus important. On a fait une très bonne semaine. On a répété qu'il fallait essayer de finir le boulot le plus vite possible. L'objectif, c'est d'être dans le Top six et là, avec ce match-là, on est sur la bonne voie.»

Il restera aux Valaisans de poser l'éventuelle dernière pierre samedi prochain, lors de la venue du FC Saint-Gall à Tourbillon.