Pour succéder à Häberli
Un coach français pressenti pour prendre les rênes du Servette FC

Le Servette FC est en négociations avancées avec Jocelyn Gourvennec pour le poste d'entraîneur. L'ancien coach de Lille pourrait succéder à Thomas Häberli, récemment écarté.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Jocelyn Gourvennec est sans club depuis qu'il a été évincé du FC Nantes en mars 2024.
Photo: AFP
Diego Buccino

Selon plusieurs médias français, et confirmé par nos informations, le Servette FC est en discussions très avancées avec Jocelyn Gourvennec pour en faire son nouvel entraîneur. L'ancien coach de Lille, Guingamp et Nantes pourrait succéder à Thomas Häberli, écarté il y a environ une semaine après une série de résultats décevants. 

L'entraîneur français est sans club depuis qu'il a été évincé du FC Nantes en mars 2024, après seulement quatre mois et un bilan catastrophique de 10 revers en 15 matches toutes compétitions confondues.

Un tournant important?

En attendant la nomination officielle, Bojan Dimic et Alexandre Alphonse ont assuré l’intérim. Leur première sortie n’a toutefois pas permis de redresser la barre: jeudi soir, le Servette s’est incliné lourdement (3-1) face au FC Utrecht lors du choc européen.

L’arrivée de Jocelyn Gourvennec serait un tournant important pour le club genevois, qui espère se relancer rapidement en championnat comme sur la scène européenne.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St-Gall
FC St-Gall
2
4
6
3
FC Bâle
FC Bâle
3
3
6
4
FC Thoune
FC Thoune
2
2
6
5
FC Lucerne
FC Lucerne
2
1
4
6
Young Boys
Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthour
FC Winterthour
2
-1
1
8
FC Zurich
FC Zurich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation
