Jocelyn Gourvennec a une nouvelle fois battu Didier Tholot

Jocelyn Gourvennec et le Servette FC ont obtenu leur première victoire de la saison à Sion mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quoi de mieux qu'un derby pour enfin lancer sa saison? Probablement rien, diront les Servettiens ce mercredi soir, eux qui ont remporté à Sion leur première victoire de la saison en championnat. «On est très heureux de gagner», reconnaît Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, tout content d'avoir vaincu une vieille connaissance en la personne de Didier Tholot.

«Je suis heureux de recroiser Didier. On s'est croisés sur les terrains comme joueurs, puis par la suite en tant qu'entraîneurs», poursuit le Breton, qui a amélioré son taux de victoire face au Bordelais. En attendant la prochaine rencontre, il mène deux victoires à une, pour un match nul, alors que l'actuel coach du FC Sion était à la tête de Châteauroux et que celui du Servette FC dirigeait Guingamp au début des années 2010.

À Sion, Servette a été efficace

Mené dans l'Hexagone, Didier Tholot l'est donc également en Suisse. La faute à un Servette FC qui a retrouvé l'efficacité qui lui faisait défaut en début de saison. Toutefois, le Breton ne cache pas qu'à la pause, alors que le score était toujours de 0-0 et que son équipe dominait les débats, une légère inquiétude l'a traversé. «Nous étions proches à Zurich, mais il nous avait manqué l’efficacité. J'ai eu peur à la mi-temps que l'histoire se répète.»

Finalement, deux actions bien amenées à l'heure de jeu, pratiquement les seules de la partie, ont permis à Samuel Mraz de faire trembler les filets sur les deux premiers tirs cadrés grenat. Et de permettre au SFC de rentrer à Genève avec trois points mérités. «Cela vient valider les bons derniers matches», se réjouit le coach servettien, ravi de l'état d'esprit affiché par son équipe. «On savait que ce serait plus difficile qu'à Zurich, parce qu'ils sont bien organisés, ils sont compacts, ils pressent beaucoup à l'intérieur du jeu. On savait que cela pourrait nous poser un problème si on n'était pas appliqués. Il a donc fallu l'être encore un peu plus. Les joueurs ont fait cet effort-là depuis la défaite de Zurich. Chacun individuellement en a fait un petit peu plus dans tout: la concentration, l'application notamment, dans l'engagement aussi. Ce qui nous a permis de faire ce match.»

«Il est très carré dans son discours»

Et de réaliser un premier blanchissage, chose qui ne laisse naturellement pas insensibles gardiens et défenseurs. «Cela fait du bien à toute l'équipe», souligne le central Yoan Severin, lequel a aussi aimé le visage montré par le Servette FC et n'hésite pas à parler de match référence. «En ce début de saison, je pense clairement que c'est notre prestation la plus aboutie. Même s'il y a eu d'autres rencontres où on a également été très bons. Mais ce soir, on marque deux buts et on n'en prend pas. C'est important.»

Important pour la tête, et pour venir valider la nouvelle direction que prend le SFC depuis l'arrivée à sa tête de Jocelyn Gourvennec. «Il nous apporte beaucoup d'exigence, ce qui nous fait du bien. Il est très carré dans son discours, on sait ce qu'on a à faire. Alors des fois, on le réussit, d'autres peut-être un peu moins, mais ça prend du temps. Je pense que ce soir, on a montré quand même de très bonnes choses et on a appliqué ce qu'il a demandé», conclut Yoan Severin. Servette semble être sur la bonne voie, à lui de retrouver le chemin du haut du classement.