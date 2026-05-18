Bastien Feller Journaliste Blick

Un an après son retour en Super League, le FC Sion a terminé sa saison à une très belle quatrième place. Invaincus durant tout le Championship Group, les Valaisans ont confirmé les progrès entrevus ces derniers mois. Entre stabilité sportive, jeunesse de l’effectif et ambitions européennes, le directeur sportif s’est montré clair: pas question de bouleverser un groupe qu’il estime encore en pleine progression et qui pourrait découvrir l'Europe cet été. Interview.

Barthélémy Constantin, Sion conclut ce dimanche sa très belle saison d'une belle manière.

C'est clair que c'est un point important. On termine ce Championship Group sans défaite. On était venus ici pour gagner aujourd'hui, mais je suis très content de l'équipe, très content de sa réaction.

Et de la saison dans son ensemble.

Oui, il y a beaucoup de choses positives à tirer. Ça nous permet d'avoir une meilleure base encore pour continuer à aller de l'avant et préparer l'avenir.

Cette saison vient confirmer encore un peu plus votre nouvelle stratégie.

Et elle ne va pas changer. On va continuer de faire notre recrutement bio (sourire). Il faut continuer de structurer le club avec les valeurs qui sont toujours les mêmes: le travail, l'abnégation, l'unité, la joie et la gagne. Il faut avancer comme ça.

L'équipe est la meilleure du deuxième tour. Va-t-elle toujours ressembler à cela à la reprise? Didier Tholot a assuré qu'elle serait la même à 95%...

Je n'ai pas prévu de beaucoup la changer. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge de l'équipe est de 24 ans et demi, avec majoritairement des joueurs formés en Suisse. Il y a six joueurs étrangers. Il y a donc de la matière à développer. On a vu que l'équipe a connu une progression à tous les étages possibles, en passant par le jeu et l'adaptation des joueurs. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un remue-ménage, et encore moins s'il y a la Coupe d'Europe, car elle commencerait le 23 juillet.

Et elle remplirait bien le calendrier.

Si on va en phase de groupes, on aurait 34 matches à jouer jusqu'au 20 décembre. Chambouler l'équipe, devoir recommencer à trouver des automatismes, à créer une unité de groupe, ça va plus nous tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Je veux de la continuité. Il faut continuer de développer et de renforcer ce groupe pour aller chercher le top 3 l'année prochaine.

Il y a tout de même des offres intéressantes qui pourraient tomber pour certains joueurs. On peut citer trois ou quatre noms.

Aujourd'hui, je n'ai pas d'offres sur la table et c'est clair qu'il y en a qu'on ne peut pas refuser. On n'est pas non plus stupides, on doit quand même payer des factures, on doit quand même faire tourner le club. Mon objectif personnel, c'est toujours le même: pouvoir éviter que le président doive injecter de l'argent dans les caisses du club à la fin des saisons. Si je peux faire une saison sans qu'il injecte d'argent, et qu'on peut gagner de l'argent avec le club pour pouvoir être à zéro, c'est déjà un grand pas. Mais ça ne sera pas la braderie. Je ne suis pas dans l'obligation de vendre. Aujourd'hui, je peux me permettre qu'on garde les joueurs qui sont là.

L'Europe passera par une victoire du FC Saint-Gall en finale de la Coupe de Suisse dimanche prochain.

J'ai confiance en Saint-Gall. C'est un grand club. Et en dehors de mon intérêt personnel pour la Coupe d'Europe, ils méritent de remporter à nouveau un trophée. Ils travaillent bien depuis plusieurs années et on voit qu'ils ont eu de la peine à gagner quelque chose. Là, ils en sont proches et je leur souhaite de la gagner pour tout ce qui a été fait.»

Avec sa nouvelle bonne entrée en jeu, marquée notamment par un but, Winsley Boteli a donné ce dimanche un nouvel argument en faveur de son achat.

Oui, cela avance. Il veut rester, on veut qu'il reste. Quand il y a trois parties qui vont dans le même sens, c'est déjà pas si mal.