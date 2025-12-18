DE
Joli coup dans l'Oberland
Le leader Thoune prolonge un cadre jusqu'en 2030

Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de son milieu offensif Ethan Meichtry (20 ans). Le joueur était jusqu'ici lié jusqu'en 2028.
Publié: il y a 29 minutes
Ethan Meichtry réussit une excellente saison avec Thoune.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
Formé dans le club de l'Oberland, Ethan Meichtry, international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. «Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel», a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
FC St-Gall
18
15
34
3
FC Bâle
FC Bâle
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
Young Boys
Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
FC Lucerne
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
18
-8
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
