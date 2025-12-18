Le leader Thoune prolonge un cadre jusqu'en 2030

ATS Agence télégraphique suisse
Formé dans le club de l'Oberland, Ethan Meichtry, international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. «Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel», a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.
Plus sur la Super League
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
18
15
34
3
FC Bâle
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zurich
18
-8
17
12
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation