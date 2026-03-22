Didier Tholot: «Il reste sept matches pour rêver»

Sion a validé son ticket pour le top 6 et peut viser plus haut. À sept journées de la fin, l’Europe redevient un objectif crédible pour l’équipe de Didier Tholot.

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour la troisième année consécutive, Didier Tholot va pouvoir faire son bilan de fin de saison en compagnie du président du FC Sion Christian Constantin et du directeur sportif Barthélémy Constantin avec le sentiment du devoir accompli. À son retour en 2023, il lui était demandé de ramener le club en Super League. Puis un an plus tard de le maintenir dans l'élite, avant de viser cette saison le top six.

Objectif validé ce samedi soir face à Saint-Gall (1-1). Et cela à deux journées de la fin de la saison régulière. «C’est bien, cela veut dire qu’on progresse, que le club travaille bien», se contente de commenter le coach bordelais en conférence de presse. Il faut dire que la saison est loin d'être terminée. Et il le sait: le meilleur reste peut-être à venir.

Sion a validé, Sion veut maintenant rêver

«On va essayer de continuer à prendre des points, tout en prenant du plaisir, pour aller chercher quelque chose qui reste encore possible», ajoute Didier Tholot. Il ne le dit pas clairement, mais ce qui reste à aller chercher, c'est un ticket gagnant direction la Coupe d'Europe. «L’objectif est de gagner le plus de matches possible. On tentera d'être l'équipe un peu surprise. Il reste sept matches pour rêver.»

Les Valaisans ont en tout cas de quoi y croire, après des résultats probants face aux autres équipes de ce fameux top six. Quatre points pris sur neuf possibles face à Saint-Gall, Lugano et Bâle et sept face à Young Boys. Seul Thoune, leader incontesté cette saison, leur pose davantage de problèmes: zéro point. «Il n’y a aucune équipe qui doit nous faire peur. À nous d’aller chercher le plus haut possible», annonce Josias Lukembila, auteur samedi d'un très bon match face à Saint-Gall (1-1).

Première campagne européenne depuis 2017?

«C’est à nous de jouer sans pression maintenant que l’objectif est atteint, qu’on est sûrs d’être dans le top 6. Mais ce n’est pas ça qui doit nous faire arrêter de jouer et surtout d’arrêter de faire ce qu’on fait depuis le début de la saison. On joue un beau football et on arrive à se créer des occasions comme ça», se réjouit de son côté Kreshnik Hajrizi.

Cinquièmes avant les matches de ce dimanche, les Sédunois seront sans doute les premiers supporters du FC Saint-Gall lors de sa demi-finale de Coupe de Suisse face à Yverdon. Ils le seront aussi en cas de finale. Car si les Brodeurs soulèvent le trophée cette année, la quatrième place deviendrait qualificative pour la Conference League. Ce qui offrirait une chance supplémentaire aux Valaisans de regoûter à l’Europe, qu’ils n’ont plus connue depuis 2017.