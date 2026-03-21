Mal payé, le FC Sion ne prend qu'un point face à Saint-Gall

Sion valide son objectif et disputera le tour pour le titre. Grâce à ce point décroché face à Saint-Gall (1-1), les Valaisans assurent leur place dans le top six et peuvent désormais voir plus loin.

Bastien Feller Journaliste Blick

Mission accomplie pour Didier Tholot, le FC Sion jouera le tour pour le titre! Il ne manquait qu'un point aux Valaisans pour valider leur présence dans le top six, et ils l'ont obtenu ce samedi à Tourbillon, face à Saint-Gall.

Bien plus que remplir leur grand objectif de la saison, les Sédunois ont causé de très gros problèmes à l'actuel deuxième de Super League. Cela après avoir déjà battu Bâle et Young Boys dans leur enceinte. Alors, les Sédunois doivent-ils désormais à tout prix viser l'Europe?

Mal payé, Sion ne panique pas

Sion démarrait le mieux la rencontre et Josias Lukembila, aligné d'entrée pour la première fois depuis le 4 mars à Lugano, mettait à contribution le portier saint-gallois dès la 3e. Sur cette opportunité, le trio Nivokazi-Kololli-Lukembila faisait mal à la défense saint-galloise. Un schéma qui se reproduisait encore plusieurs fois dans la rencontre et qui confortait Didier Tholot dans son choix.

Les Sédunois partaient le mieux dans la rencontre, multipliant les occasions de but. Baltazar, seul entre le point de penalty et les seize mètres, assurait trop sa frappe et envoyait le ballon sur Lawrence Ati Zigi (9e). Une occasion en or qui restait longtemps sans suite dans la rencontre. De leur côté, les Brodeurs étaient dans leurs petits souliers mais ouvraient tout de même la marque par Lukas Görtler à la 24e. Un but d'autant plus regrettable pour les Valaisans que Baltazar et Ali Kabacalman, face à un pressing haut des visiteurs, manquaient leur dégagement sur l'action.

Réaction rapide des Sédunois

La formation de Didier Tholot ne doutait pas longtemps et égalisait dès la 29e. Un but, inscrit contre son camp par Lukas Dachsner, qui trouvait son origine dans une nouvelle combinaison entre Rilind Nivokazi, Josias Lukembila et Benjamin Kololli. Sion, qui cherchait souvent à jouer dans le dos du trio défensif adverse, faisait encore très mal au FCSG jusqu'à la pause. Baltazar voyait sa tête manquer le cadre de peu (39e), Josias Lukembila butait une nouvelle fois sur Lawrence Ati Zigi. Les deux équipes rentraient ainsi au vestiaire sur un nul rageant pour les Sédunois, très bien payé pour les Saint-Gallois.

Ces derniers revenaient le mieux des vestiaires et Carlo Boukhalfa, puis Lukas Görtler, chauffaient les gants d'Anthony Racioppi à la 48e. Le rythme de la partie baissait ensuite drastiquement et il fallait attendre la 66e pour que les 9000 spectateurs vibrent à nouveau. Benjamin Kololli offrait un merveilleux ballon à Rilind Nivokazi, mais ce dernier butait lui aussi sur Lawrence Ati Zigi. Une opportunité en appelant une autre, Christian Witzig manquait de peu le cadre valaisan quelques secondes plus tard.

Top six dans la poche pour les Sédunois

Deux signes qu'il pourrait encore se passer quelque chose de significatif d'ici à la fin du match. Pour tenter de forcer la décision, Didier Tholot décidait de faire entrer son joker Winsley Boteli, qui entrait en lieu et place d'un très bon Rilind Nivokazi (70e). Puis, Franck Surdez et Liam Chipperfield entraient pour le dernier quart d'heure en remplacement de Benjamin Kololli et de Josias Lukembila.

Les changements opérés de part et d'autre n'apportaient pas le second souffle espéré, mais procuraient tout de même quelques moments chauds devant les deux buts. Score final 1-1, onzième match consécutif sans défaite à Tourbillon pour des Sédunois qui valident ainsi leur place dans le top six.