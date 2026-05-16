Humilié par Grasshopper à la Tuilière (1-3), le Lausanne-Sport termine sa saison en pleine crise de confiance. Migjen Basha dénonce un «manque d’humilité» et se montre inquiet pour la suite.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Le manque d’humilité de mes joueurs est très grave.» Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Migjen Basha, entraîneur intérimaire du Lausanne-Sport, présente le fond de sa pensée après l'humiliation subie par le LS face à Grasshopper ce samedi (1-3). «Tu ne peux pas prendre à la légère ce genre de match. Dans le foot, rien ne t'est donné, rien n’est simple. La réalité est là. On a pris trois buts, on a un manque d'humilité, ce qui est très grave, de la part de tout le monde. Il faut se remettre en question pour la saison prochaine. Si cette mentalité reste la même, on ne va pas s'en sortir», appuie encore l'ancien milieu défensif, très remonté.

Il faut dire que les Vaudois, privés de leurs supporters en raison des mesures Progresso, avaient l'opportunité de se racheter de leurs trois précédentes défaites en accueillant un Grasshopper largement remanié et très jeune sur le papier (20,9 ans de moyenne d'âge). Trois Sauterelles découvraient ainsi la Super League à la Tuilière, alors que trois autres avaient disputé moins de 50 minutes dans l'élite cette saison. Au total, le onze zurichois ne comptabilisait que 3648 minutes de jeu en Super League cette saison. Contre 3015 pour le seul Kevin Mouanga côté lausannois.

«Cela fait trois semaines qu'on n'y est pas»

Rien ne s'est donc passé comme prévu. Même si Migjen Basha ne cache pas qu'il sentait un peu le coup venir. «On a perdu contre une équipe très jeune, qui avait envie de travailler. Quand il y a ce manque d'humilité, tu peux perdre contre tout le monde. Le problème est la mentalité. On n'a pas perdu ce match aujourd'hui, je vous le dis honnêtement. Depuis qu'on a officialisé le maintien face à Zurich (ndlr: 3-0 le 25 avril), on a perdu tous les matches car l'intensité à l'entraînement n'était plus là», peste-t-il, ajoutant avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire basculer cette dynamique.

«Il faut se remettre en question. Peut-être que le staff a ses responsabilités, peut-être qu’il y a des choix qu’on n’a pas faits justes. Mais à la fin, c’est le joueur qui va sur le terrain. Je ne dis pas ça pour mettre la faute sur les joueurs, mais malheureusement, c’est le joueur qui va sur le terrain. Au bout d’un moment, il faut savoir se débrouiller. Il ne faut jamais sous-estimer l’adversaire, que ce soit Winterthour, les M21 de GC ou les M21 de Lausanne, n’importe qui», tonne encore l'ancien international albanais, qui n'a pas voulu entendre parler de la multitude d'occasions manquées.

Le dernier geste de Karlo Letica

Un problème de jeunesse pour le LS? «Je ne pense pas que ce soit la jeunesse. On peut dire qu’il y a des erreurs, un manque d’expérience. Mais si tu fais 38 matches et qu'il y a trop de défaites trop faciles, parce qu’il y a eu des matches où l’adversaire a gagné trop facilement à mon goût, c’est qu’il y a un problème de mentalité. Je le répète», répond le coach intérimaire du Lausanne-Sport, inquiet pour la suite. «J'espère que les vacances vont leur faire du bien. Il faudra repartir avec un autre état d'esprit.»

Karlo Letica, lui, ne reviendra pas, puisqu'il quitte le club vaudois libre. Et le gardien croate l'avait lui aussi forcément mauvaise au moment de quitter la pelouse synthétique de la Tuilière. «On avait déjà des problèmes avant ce match. Et puis, avec le stade vide et tout ce contexte, ça ne nous a pas aidés non plus. On a laissé filer des points à plusieurs reprises cette saison. Finalement, cette fin de championnat reflète peut-être la véritable image du Lausanne-Sport cette année: un manque de continuité, un manque de rythme, peut-être autre chose encore», regrette-t-il.

Le futur ex-portier aura tout de même réussi sa sortie en dehors du terrain, en allant saluer les supporters du LS regroupés à quelques dizaines de mètres de la Tuilière pour suivre la rencontre. Un geste, lui, rempli d'humilité.