Comment Didier Tholot a relancé Rilind Nivokazi

Longtemps muet, Rilind Nivokazi a frappé fort avec un triplé face à Young Boys. L’attaquant du FC Sion relance sa saison à un moment clé et explique ce que lui a dit Didier Tholot.

Bastien Feller Journaliste Blick

Onze buts inscrits en 26 rencontres de Super League pour Rilind Nivokazi. Cela lors de sa première saison dans l'élite suisse. La première également sous le maillot sédunois. Il faut remonter à la saison 2017-2018 pour voir un néo-valaisan, en l'occurrence Matheus Cunha, aujourd'hui à Manchester United, atteindre la barre des dix réalisations en championnat.

«Je me sens bien. Mais je dois continuer comme je l’ai fait jusqu’à présent. Je veux atteindre les objectifs du club, qui sont aussi mes objectifs. J’espère qu’en équipe nous entrerons dans le top 6, ou même plus haut», affirme l'attaquant kosovar, qui a inscrit un triplé face à Young Boys dimanche dernier. Là aussi, cette performance lui a permis de s’inscrire dans la lignée de Guillaume Hoarau, dernier triple buteur du FC Sion (3-0 face à Saint-Gall en mai 2021).

Fin d'une très longue attente

De quoi également mettre un terme à une attente interminable pour lui. L'ancien attaquant de Bellinzone restait en effet sur neuf rencontres sans marquer. «Je me suis débloqué, j’ai mis un terme à cette série», fait-il remarquer, soulagé. Et plus déterminé que jamais. «Maintenant je repars et j’espère ne plus m’arrêter.»

Comment a-t-il vécu cette période? «Mentalement, tu n’es peut-être pas aussi serein qu’avant. Moi, je le vis peut-être encore plus intensément. Et puis tu peux manquer certaines choses que tu faisais plus facilement quand tu marquais régulièrement», répond-il, ajoutant ne pas avoir plus été perturbé que ça. «Avant, c’était très difficile parce que je pensais au terrain 24 heures sur 24. Maintenant, quand je rentre à la maison, je ne dirais pas que je n’y pense pas, mais avec mes deux enfants, je me mets à jouer, à plaisanter. Selon moi, il est important de déconnecter.»

«Le principal était de le laisser tranquille»

L'esprit tranquille à la maison, le Kosovar a pu compter sur le soutien inconditionnel de son entraîneur. «Le coach m’a beaucoup aidé. Il a vécu ces choses avant moi. Ce n’est pas facile de trouver quelqu’un qui croit en toi, même après plusieurs matchs sans marquer. Il m'a toujours dit de rester serein, de travailler comme je le faisais, d’aider l’équipe. Parce que même sans buts, je le faisais. Je ne peux que le remercier», confie-t-il, lui qui n'a pas perdu sa place de titulaire durant sa période de disette.

«Le principal était de le laisser tranquille, parce qu'il n'est pas un buteur de surface. C’est un joueur qui apporte à l’équipe et qui se bat pour elle. C’était important pour moi de le laisser sur le terrain», explique Didier Tholot. «Je lui ai simplement dit d’arrêter de se focaliser sur les buts, de continuer à se concentrer sur ce qu’il pouvait apporter à l’équipe. À un moment donné, ça vient tout seul.»

De héros à zéro, puis à héros

Et d'ajouter: «J’ai toujours dit qu’il y avait deux postes très exposés: gardien de but, parce que tu n’as pas droit à l’erreur, et attaquant. Un jour vous êtes nul parce que vous n’avez pas marqué, et le lendemain vous êtes le héros parce que vous gagnez un match important», réagit encore l'entraîneur du FC Sion, lui l'ancien attaquant qui connaît bien ce phénomène. «On vit dans une société qui brûle très vite ce qu’elle a aimé la veille. Il faut essayer de donner un peu plus de stabilité pour que, sur le long terme, un joueur, notamment un attaquant, puisse être performant.»

Rilind Nivokazi, qui décrit sa relation avec son entraîneur comme étant «magnifique», a ainsi retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments. Juste avant le sprint final et avant de retrouver le Servette FC, adversaire que les Valaisans n'ont plus battu depuis onze matches. «Nous devons continuer à travailler et à faire comme nous l’avons fait auparavant. J’espère que demain sera le jour où nous gagnerons le derby.»