Très belle victoire valaisanne
Rilind Nivokazi et Sion trois fois trop forts pour Young Boys

Le FC Sion a battu Young Boys (3-1) ce dimanche grâce à un triplé de son avant-centre kosovar Rilind Nivokazi. Les Valaisans font une excellente affaire sur la route du top 6.
Publié: 15:58 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Quel match de Rilind Nivokazi ce dimanche à Tourbillon!
Dominateur et vainqueur des Young Boys (3-1), le FC Sion a frappé un grand coup dimanche à Tourbillon. Grâce à un triplé de Rilind Nivokazi, les Valaisans reviennent provisoirement à trois points du podium de Super League.

L'attaquant kosovar, qui n'avait plus marqué depuis le 7 décembre, a frappé dès la 15e après un bon travail d'Ilyas Chouaref. Liam Chipperfield s'était vu refuser un but par la VAR un peu plus tôt lors d'un début de match totalement à l'avantage des Sédunois.

Très remuant, Ilyas Chouaref a obtenu un penalty à la 42e mais Liam Chipperfield a buté sur le portier bernois Marvin Keller. A l'affût, Rilind Nivokazi a été le plus prompt sur le rebond pour marquer le 2-0. Après une brève réaction d'YB, symbolisée par la réduction du score de Joël Monteiro (52e), l'avant-centre sédunois a assuré le succès des siens à la 77e.

Grâce à cette victoire Sion prend quatre points d'avance sur son adversaire du jour, toujours autant décevant cette saison malgré un effectif alléchant. Les Valaisans lorgnent même sur le podium en attendant le match de Lugano (3e) contre Lausanne dimanche (16h30).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
25
29
58
2
FC St-Gall
FC St-Gall
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
1:0
26
12
46
4
FC Bâle
FC Bâle
1:1
26
7
41
5
FC Sion
FC Sion
26
9
40
6
Young Boys
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
FC Lucerne
1:1
26
1
31
8
FC Zurich
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
FC Winterthour
25
-43
14
Tour final
Tour de relégation
