«Je ne vais pas plaindre un entraîneur qui a encore autant de bons joueurs dans son effectif», a confié Arne Slot. Photo: keystone-sda.ch

Arne Slot, entraîneur néerlandais de Liverpool, a récemment évoqué sa relation avec Eddie Howe, son homologue de Newcastle, dans le contexte de la controverse autour d’Alexander Isak. Selon The Independent, l’attaquant suédois ne participera pas au match de lundi entre Newcastle et Liverpool après le rejet d’une offre de 110 millions de livres de Liverpool. Alexander Isak aurait accusé Newcastle de ne pas avoir tenu ses promesses, ce qui aurait gravement détérioré sa relation avec le club anglais.

De la sympathie oui... mais pas de compassion

Malgré cette situation, Arne Slot a déclaré qu’il ne ressentait pas de compassion particulière pour Eddie Howe, qu’il considère pourtant comme un homme respectueux et un collègue poli. «En général, j’ai de la sympathie pour Eddie Howe parce que c’est une grande personne, il est toujours poli», a expliqué Arne Slot.

Mais il a ironisé sur la situation: «Je n’ai cependant pas besoin d’avoir de la compassion pour un entraîneur qui peut encore compter sur des joueurs comme Anthony Gordon, Jacob Murphy, Anthony Elanga et Harvey Barnes. Je ne vais pas plaindre un entraîneur qui a encore autant de bons joueurs dans son effectif.»

Arne Slot a aussi exprimé son admiration pour Eddie Howe, estimant que l’entraîneur anglais pourrait un jour diriger l’équipe nationale d’Angleterre: «C’est un bon être humain et un très bon entraîneur.» Il a précisé que, bien qu’il entretienne des échanges cordiaux avec Eddie Howe, notamment grâce à Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool et ancien collègue de Eddie Howe à Bournemouth, il ne le considère pas comme un ami proche: «Ce n’est pas comme si nous étions amis et que nous allions partir en vacances ensemble.»

En ce qui concerne les relations entre les clubs, Arne Slot reste prudent: il n’est pas certain que l’affaire Alexander Isak ait affecté les liens entre les conseils d’administration, mais il est convaincu que ses interactions personnelles avec Eddie Howe resteront inchangées: «Si je le vois, je serai le même que l’année dernière, et je ne m’attends à rien de différent de sa part non plus.»