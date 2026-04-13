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Une recrue qui vaut le coup
Servette prêt à investir un million pour son numéro 10?

Avec 5 buts et 5 passes décisives en 6 matchs, Junior Kadile illumine le Servette FC. Prêté par Almere City, il pourrait être recruté définitivement pour 1 million de francs.
Publié: 13:34 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
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Un duel brûlant dimanche après-midi: Junior Kadile (à gauche) et Yan Valery (YB).
Photo: Pius Koller
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Simon Strimer

En deuxième mi-temps contre les Young Boys, Junior Kadile se libère de ses chaînes. Celles-ci portent un nom: Yan Valery. Complètement muselé par le défenseur d’YB durant les 45 premières minutes, l’ailier de Servette renverse la situation après le retour des vestiaires. Dès lors, c’est Junior Kadile qui fait subir son jeu à Yan Valery. Par ses dribbles, il laisse à plusieurs reprises le latéral bernois sur place. Le Français retrouve alors ce qui fait sa force depuis plusieurs matches: sa joie de jouer.

Lors du match nul à Berne (1-1), Junior Kadile s’illustre à nouveau avec une passe décisive. Il délivre un centre millimétré pour le buteur Thomas Lopes et il signe ainsi sa dixième participation à un but en six matches, avec cinq buts et cinq passes décisives. Des statistiques impressionnantes.

Un million pour le numéro 10

Junior Kadile est-il le nouvel espoir du Servette FC? Oui, peut-être, mais seulement s’il reste à Genève au-delà de l’été. L’ancien joueur du centre de formation du Stade Rennais est actuellement prêté au club genevois. Servette l’a recruté cet hiver en deuxième division néerlandaise, à Almere City.

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Bonne nouvelle pour les Grenat: ils disposent d’une option d’achat estimée à environ un million de francs. Un montant qui pourrait, à l’heure actuelle, s’avérer être un excellent investissement pour leur nouveau numéro 10. Dès son arrivée, Junior Kadile a récupéré ce numéro prestigieux et il assume pleinement ce statut.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
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Relégation
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