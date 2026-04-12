Servette va chercher un point au Wankdorf

Le Servette FC est allé chercher un point au Wankdorf grâce à un but de son jeune ailier Thomas Lopes. De quoi valider ses progrès récents.

ATS Agence télégraphique suisse

Servette est passé proche d'une troisième victoire consécutive, ce dimanche sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire ascendante, tant en terme de résultats que de qualité de jeu.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.