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Thomas Lopes décisif
Servette va chercher un point au Wankdorf

Le Servette FC est allé chercher un point au Wankdorf grâce à un but de son jeune ailier Thomas Lopes. De quoi valider ses progrès récents.
Publié: il y a 11 minutes
Timo Cognat et Florian Ayé félicitent Thomas Lopes pour son ouverture du score.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Servette est passé proche d'une troisième victoire consécutive, ce dimanche sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire ascendante, tant en terme de résultats que de qualité de jeu.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.

Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
Young Boys
Young Boys
32
5
47
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
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