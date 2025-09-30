Le Kybunpark de Saint-Gall aura un nouveau nom. Les supporters peuvent contribuer à renommer l'enceinte.

À St-Gall, on laisse les fans choisir le nom du stade

Le stade de Saint-Gall portera bientôt un nouveau nom. Photo: keystone-sda.ch

Gian Andrea Achermann

Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire du FC Saint-Gall: le stade, connu ces dernières années sous le nom de Kybunpark, va changer de dénomination. Comme l’a annoncé le club dans un communiqué de presse, les supporters auront leur mot à dire. Tous les fans sont invités à participer, afin de renforcer leur lien avec le club et son stade.

Le processus se déroule en quatre phases

Le choix du nom est divisé en quatre phases: du 30 septembre au 10 octobre, les supporters peuvent soumettre leurs propositions via le site internet du club. Il est prescrit que le nom doit contenir les mots «Berit» et «Stade» et ne doit pas comporter plus de 18 caractères. En conséquence, ils doivent suivre le schéma «BERIT XXXXXXSTADION».

Les trois grands favoris seront sélectionnés jusqu'au 25 octobre et seront officiellement annoncés après le match à domicile contre GC.

Décision en décembre

La phase trois aura lieu à peine un mois plus tard: Les détenteurs d'un billet de saison pourront voter directement dans le stade, à l'urne. Ceux qui ne pourront pas être présents au stade lors du match contre le Lausanne-Sport pourront voter par correspondance.

Le résultat sera proclamé en décembre. Matthias Hüppi, président du FCSG, s'en réjouit: «Le FC Saint-Gall 1879 est heureux d'emprunter cette voie unique en collaboration avec la clinique Berit et ses fans. Ensemble, nous créons quelque chose de durable qui rayonnera bien au-delà des frontières de la Suisse orientale.»