Avec Albian Hajdari, c'est un autre talent qui décide de ne pas rejoindre l'équipe nationale suisse. Blick retrace les différents événements qui ont pu mener à cette décision.

Albian Hajdari a peut être eu le temps d'observer que sa place n'était pas garantie en équipe nationale. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann

Un dimanche de novembre 2024 sur l’île de Ténériffe, Blick demandait à Giorgio Contini, alors entraîneur assistant de la Nati, si Albian Hajdari allait enfin faire ses débuts en sélection. «Les réflexions sont toujours d’ordre purement sportif», répondait l’actuel entraîneur d’YB, qui remplaçait ce jour-là Murat Yakin (51 ans), malade, auprès des journalistes.

Finalement, Albian Hajdari n’a pas été aligné lors du match de Ligue des nations contre l’Espagne. Ce lundi, le joueur a décidé de s’engager pour le Kosovo. En coulisses, il se disait pourtant à l’époque que l’on voulait faire jouer l’actuel défenseur d’Hoffenheim. Lors de l’entraînement final avant le match face à l’Espagne, Hajdari était titulaire, mais il ne se sentait pas prêt à 100%. Une semaine plus tôt, lors d’un match contre YB, il avait violemment heurté de la tête Cheikh Niasse, alors qu’il était encore au service de Lugano, et en subissait encore les conséquences.

Certains estiment que le respect pour l’offensive espagnole était trop grand pour tenter de l’aligner ce jour-là. D’autres voix affirment rétroactivement qu’il avait peut-être déjà des doutes sur sa volonté de jouer pour la Suisse. Bref, seul le joueur lui-même connaît les raisons qui l’ont conduit à ne pas fouler la pelouse ce jour-là et à finalement choisir le Kosovo en ce mois de septembre.

Grosse déception l’été dernier

Mais en mai 2024, la question ne se posait pas. Le joueur, fort de sa saison en Super League et de la finale de la Coupe, a été sélectionné pour la première fois par Murat Yakin pour la préparation à l’Euro. Hajdari a ensuite raconté qu’il n’arrivait plus à dormir tant il était excité par sa conversation téléphonique avec le coach de l’équipe nationale. Il espérait secrètement qu’en tant que pied gauche et avec des points forts dans l’ouverture, il correspondrait au profil dont la Suisse avait besoin à l’Euro. Mais tout s’est passé autrement.

En raison de la finale de la Coupe, Hajdari a manqué la première phase du camp de l’équipe nationale, au cours de laquelle Fabian Schär, qui était entre-temps un candidat chancelant, s’est montré dans une forme exceptionnelle. Pour Yakin, il était clair que tout était en place et que le cadre pour le tournoi en Allemagne était complet. En plus de la finale de la Coupe perdue avec Lugano, Hajdari a donc dû encaisser le fait qu’il n’allait pas du tout entrer en jeu. Des vacances d’été au lieu d’un rêve de championnat d’Europe, la déception était immense.

Après l’euphorie de l’Euro, Hajdari n’était pas non plus dans les plans de Yakin pour la campagne de Ligue des Nations. La déception et l’incompréhension grandissaient de plus en plus chez le joueur. Beaucoup se demandaient alors si la Suisse avait bien en tête qu’il pouvait encore choisir le Kosovo à tout moment.

Coups de fil à Murat Yakin

Près de dix mois s’écoulent entre sa première nomination en équipe nationale et ses débuts effectifs en deuxième mi-temps lors du match amical contre le Luxembourg. Le fait qu’un novice comme Stefan Gartenmann l’ait précédé dans le onze de départ n’a sûrement rien arrangé. S’ensuit un deuxième tour difficile avec le FC Lugano. Hajdari n’est à nouveau pas sélectionné pour les autres matches amicaux aux Etats-Unis.

La Fédération kosovare voit donc sa chance et s’efforce de la saisir. Pendant l’été, on entend dire que Hajdari pourrait tendre vers un changement de nation. Léon Avdullahu, ancien coéquipier des M21 et désormais aussi d’Hoffenheim, lui montre le chemin.

L’ASF s’en inquiète alors et Murat Yakin tente d’intervenir. L’entraîneur téléphone plusieurs fois à Hajdari, lui explique pourquoi il n’a pas été sélectionné dernièrement et pourquoi cela n’avait pas fonctionné il y a un an lors de l’Euro. Il lui assure qu’une voie est tracée pour l’avenir du jeune homme de 22 ans au sein de la défense suisse s’il poursuit son développement en Bundesliga et réalise son potentiel. Mais Murat Yakin aussi arrive rapidement à la conclusion que le train est probablement déjà parti. Destination: Pristina.

Les mêmes raisons que pour Avdullahu

Albian Hajdari est présent au parc Saint-Jacques le 5 septembre 2025, lorsque ses deux pays se rencontrent pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde. Sous ses yeux, le Kosovo est battu 4-0 par Xhaka, Embolo et consorts.

L’ancien junior du FCB a peut-être vu l’opportunité d’être utile au Kosovo. Les mêmes raisons que celles avancées par Avdullahu quelques semaines plus tôt sont ressorties du tiroir. Bien qu’il témoigne de la gratitude envers la Suisse, son pays de naissance et de formation, le joueur explique son choix par le lien émotionnel qu’il entretient avec son pays d’origine et la possibilité d’assumer des responsabilités footballistiques dans une jeune nation.