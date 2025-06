1/6 Ludovic Magnin est le nouvel entraîneur du FCB. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Nicolas Horni

C’est officiel depuis lundi après-midi: Ludovic Magnin est le nouvel entraîneur du FC Bâle. Mardi, le Vaudois s’est présenté pour la première fois aux médias. Il a répondu, comme à son habitude, de manière ouverte et sincère aux questions des journalistes. «On sent la puissance du club quand on arrive ici. On sent que l’on travaille de manière professionnelle et on comprend pourquoi ils ont réalisé une si belle saison», a indiqué Ludovic Magnin à propos de ses premières heures à Bâle. Mais il n’a pas peur de la pression pour autant et voit son nouveau rôle comme une chance, a-t-il expliqué.

Avant de prendre ses fonctions, Ludovic Magnin a profité de quelques jours de vacances en Grèce. «Ça ne se voit pas? Je suis plus bronzé que jamais», a-t-il plaisanté. Malgré une incertitude de plusieurs jours avant l’annonce officielle de son engagement, il affirme ne pas avoir été nerveux. Avant le début du mois de juin, des fuites laissaient déjà entendre qu’il allait succéder à Fabio Celestini. «Nous avions un accord verbal. Je suis de la vieille école, ça compte. Les choses qui ont été dites ont été respectées, entre gentleman. Une poignée de main, ça compte encore de temps en temps en 2025», explique le Vaudois.

Un rôle plus précis qu’à Lausanne

Le désormais ex-entraîneur du LS est également heureux de pouvoir se concentrer avant tout sur le terrain, chose qu'il ne pouvait pas forcément faire à Lausanne. «Je suis content d’être venu à Bâle. À Lausanne, je devais m’occuper beaucoup plus des cadres de mon équipe. C’était en partie difficile pour moi de concilier tout cela. Au final, Daniel Stucki et son équipe trouveront les joueurs. Je suis heureux de pouvoir rencontrer les joueurs une fois qu’ils sont là et de ne pas avoir à regarder des vidéos pendant des heures, comme je l’ai fait ces derniers mois», poursuit le Lausannois.

Avant de recevoir sa nouvelle équipe vendredi prochain pour les premiers tests, Ludovic Magnin rencontrera le reste du staff dès demain pour faire connaissance. Dès le premier entraînement de l’équipe sur la pelouse samedi, il s’agira d’intégrer au mieux le joueur vedette Xherdan Shaqiri: «C’est la clé de l’histoire. Trouver une manière de jouer pour intégrer Shaq. Il est notre capitaine, nous devons construire toute l’équipe autour de lui.»

Si Magnin y parvient, il pourra continuer à écrire le succès du FCB, tout comme son succès personnel. Et si cela devait aussi lui ouvrir une porte vers la Bundesliga, ce ne serait qu’un la juste nature des choes: «J’y réfléchis aussi, je ne veux pas mentir. Je n’ai jamais fait de plan de carrière. J’arrive ici comme dans tous les autres clubs. Avec toute mon énergie et pour me retrousser les manches. Si ça se passe bien, j’y réfléchirai quand l’offre arrivera. Je sais que Bâle est une bonne vitrine», conclut-il.