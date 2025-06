Le Lausanne-Sport tient-il son nouvel entraîneur?

Après le départ de Ludovic Magnin au FC Bâle, le Lausanne-Sport tiendrait son nouvel entraîneur. Et il s'agirait d'un visage bien connu en Suisse: Peter Zeidler.

Peter Zeidler sera-t-il le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport? Photo: Getty Images

Blick Sport

À Lausanne, l’été commence avec un changement majeur sur le banc. Ludovic Magnin quitte le LS pour rejoindre le FC Bâle, une transition désormais confirmée par les deux clubs. Le technicien vaudois, qui a redonné de l’élan à l’équipe, poursuit sa route sur les bords du Rhin après plusieurs jours de négociations, ralenties par la situation contractuelle de Fabio Celestini, désormais ex-entraîneur bâlois.

Mais du côté du Stade de la Tuilière, la suite semble déjà planifiée. Le club n’a pas tardé à se projeter vers l’avenir, et selon blue Sport, c’est Peter Zeidler qui tiendrait la corde pour prendre la relève. Le technicien allemand, libre depuis son départ de Bochum en octobre dernier, est bien connu du football suisse.

Un visage bien connu en Suisse

Avec six saisons à la tête de Saint-Gall et une brève parenthèse à Sion, Zeidler a déjà démontré son savoir-faire dans le championnat helvétique. Reconnu pour son football audacieux et énergique, il a su bâtir des équipes compétitives sans renier une certaine idée du jeu offensive.

Le choix du Lausanne-Sport ne serait pas uniquement tactique. Zeidler, parfaitement francophone, présente également un profil idéal pour s’insérer dans un environnement romand. Cette aisance linguistique, couplée à son expérience du championnat, pourrait faciliter une prise de fonctions rapide et efficace.

En quête de stabilité et d’ambition, le LS semble miser sur un entraîneur capable de conjuguer exigence et enthousiasme. Si rien n’est encore officiellement acté, le décor est posé pour une transition en douceur.