1/4 CC va à l'ouest! Lors du gala du FC Sion en 2017, il a joué Elvis. Photo: Le Matin

Alain Kunz

L'histoire de la famille Constantin aux États-Unis commence par un échec. Celui du Memphis 901 FC, fondé en 2018 et intégré dès 2019 dans la deuxième ligue professionnelle des États-Unis après la MLS: l'USL Championship. Après le lancement, les projets de construction d'un stade propre ont tous échoué.

En 2024, la franchise est reprise par le Santa Barbara Sky FC. Ce club a été fondé par l'ancien CEO du FC Liverpool, Peter Moore, et devait jouer dans la troisième division de l'USL League One. Mais lorsque la possibilité de reprendre la franchise s'est présentée et qu'un stade approprié a ensuite été trouvé, le conseil d'administration du club a changé ses plans.

En 2026, le Santa Barbara Sky FC se lance.

C'est ainsi que Santa Barbara commencera à fonctionner en tant que club de deuxième division en 2026. Les matches se dérouleront dans le stade de l'Université de Californie, à Santa Barbara. Capacité du stade de Harder, principalement axé sur le soccer: 17'000 spectateurs autour d'une pelouse naturelle. Un accord a été conclu pour plusieurs années, qui prévoit également des investissements considérables du club dans le stade. Actuellement, il est déjà possible de s'assurer des droits de préemption pour 25 dollars, qui garantissent un abonnement pour la saison.

Mais où se trouve la famille Constantin dans tout cela? C'est très simple: Moore veut vendre le club - ou plutôt la franchise. «Les négociations sont en cours, confirme Barthélémy. Ce n'est pas encore signé, mais tout est en bonne voie.» Et Christian, le père, d'ajouter: «Peter garderait 5% des actions».

Décrypter les Américains

Mais quelle serait l'idée derrière cet investissement? Constantin Jr s'extasie: «Le football est en forte progression aux États-Unis. Je l'ai ressenti au cours des trois ou quatre mois que j'ai passés dans ce pays depuis le début de l'année 2024. À Santa Barbara, il n'y avait pas encore de club professionnel. Et la Californie est extrêmement ouverte au football en raison du grand nombre de Latinos». Mais, selon lui, il veut d'abord essayer de sonder l'ADN des Américains en matière de soccer.

Au début, il était question d'un club à Miami. Mais l'intérêt s'est rapidement déplacé vers la Californie et vers Santa Barbara, une ville universitaire de 87'000 habitants. L'université compte 32'000 étudiants. Christian Constantin détaille: «Cela a une grande influence. Avec autant de jeunes, il y a forcément beaucoup de talent pour le football».

L'accent reste sur le FC Sion.

Si le deal fonctionne, beaucoup de travail attend les Constantin jusqu'au début de la nouvelle saison de l'USL Championship en mars 2026. «La première chose à faire est de mettre sur pied une équipe, car celle-ci n'existe pas encore. Dès que l'équipe du FC Sion sera en place, je m'y mettrai», esquisse le directeur sportif du club valaisan. Mais pour l'instant, il se concentre entièrement sur l'équipe valaisanne. «Il s'agit de créer une équipe capable d'atteindre notre objectif de la saison. Et celui-ci est le suivant: terminer parmi les six premiers, c'est-à-dire dans le Championship Group».

De nombreux détails sont donc connus, sauf sur un point où Barthélémy reste vague: l'objectif de l'engagement. «Il s'agit de construire un pont entre les États-Unis et la Suisse. Et de pouvoir échanger des joueurs à un moment donné». Le père se montre un peu plus concret: «Peut-être que nos jeunes joueurs y passeront six mois ou une année entière».

Un nouveau stade devrait voir le jour

Et, bien sûr, le stade est également au cœur des préoccupations des Valaisans. «CC»: «Quand je présente mon projet de stade valaisan aux Américains, ils s'extasient. Peut-être que nous réaliserons quelque chose de similaire à Santa Barbara». Une chose est sûre: l'idée de construire un nouveau stade fait partie intégrante du plan californien. «Logique, lance «Barth». Certes, c'est top de pouvoir jouer dans le stade de l'université. Mais nous voudrions construire notre propre enceinte». Selon lui, c'est indispensable dans le football d'aujourd'hui. Il suffit de voir l'exemple du Memphis FC.