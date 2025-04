Le printemps de rêve d'Isaac Schmidt se poursuit

Isaac Schmidt et Leeds United ont officialisé ce lundi leur promotion en Premier League. Et alors qu'il ne jouait pas en 2025 jusqu'à ses premières sélections avec la Nati, le Vaudois regoûte aux terrains anglais et participe au retour dans l'élite de son club.

Isaac Schmidt et Leeds ont été officiellement promus en Premier League ce lundi. Photo: NurPhoto via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Le printemps n'aurait pas pu être plus beau pour Isaac Schmidt. Après avoir connu ses premières sélections avec l'équipe de Suisse en mars face à l'Irlande du Nord et le Luxembourg, le Lausannois a pu fêter ce lundi avec Leeds une promotion en Premier League.

Fort de leur succès six à zéro face à Stoke City à Elland Road, les joueurs de Daniel Farke ont validé leur retour en première division à deux journées du terme du championnat. Isaac Schmidt pourrait ainsi affronter la saison prochaine quelques-unes des plus belles équipes d'Europe, comme Liverpool, Manchester City ou encore Arsenal, demi-finaliste de la présente Ligue des champions.

Première partie de saison compliquée

Arrivé dans les derniers jours du mercato en provenance du FC Saint-Gall, le Lausannois a connu des débuts compliqués dans le centre de l'Angleterre, ne goutant que 25 minutes aux pelouses de Championship. «Je m'attendais à cette situation, ce n'est jamais facile d'arriver et de gagner sa place, surtout dans une équipe qui gagne. On est premiers! Pourquoi le coach voudrait-il changer quoi que ce soit? Tout le monde me dit que mon moment viendra. Je fais tout pour être prêt au moment où ce sera le cas», avançait-il en mars en marge du rassemblement.

Son appel avec l'équipe de Suisse semble en tout cas avoir joué un rôle de bascule. En effet, depuis ses apparitions convaincantes sous le maillot rouge à croix blanche et alors qu'il n'avait pas joué de l'année 2025 en club, le latéral est entré en jeu à cinq reprises sur les six rencontres qu'a disputées Leeds depuis (pour un total de 46 minutes). Au moment d'être présenté à la presse à Faro, le joueur formé au Lausanne-Sport savait déjà que cette convocation allait changer certaines choses pour lui: «Cela me donne une immense confiance en moi et ça me conforte dans la manière dont je suis perçu en tant que joueur».

Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec les Peacocks, le Vaudois devrait avoir le droit de découvrir celui qui est considéré comme le meilleur championnat du monde dès le mois d'août. En effet, d'après nos informations, la direction du club compte sur l'international suisse pour sa future mission maintien dans l'élite du football anglais.

Un titre en Championship avant de découvrir la Premier League?

Récemment prolongé par Newcastle, Fabian Schär, désormais ex-international suisse, il faut le rappeler, et Manuel Akanji verraient ainsi un troisième Helvète les rejoindre en Premier League. Ils pourraient même être quatre si Benfica ne levait pas l'option d'achat qu'il possède pour Zeki Amdouni. Auquel cas, le Genevois retrouverait Burnley, lui aussi officiellement promu en ce lundi pascal.

Le titre de champion de deuxième division se disputera d'ailleurs entre Leeds (1er, 94 points) et Burnley (2e, 94 points) lors de deux prochains week-ends. L'occasion pour Isaac Schmidt de soulever son premier trophée?