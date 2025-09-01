Le LS doit apprendre à enchaîner Europe et championnat

Pour le moment, le Lausanne-Sport a de la peine à Convertir ses bons résultats de la semaine en Coupe d'Europe en points en Super League le week-end. Les Vaudois vont devoir apprendre à enchaîner.

Olivier Custodio et le LS ont encore de la peine en championnat. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Clairement, personne dans l’enceinte de la Tuilière ne va se plaindre d’avoir atteint la phase de ligue d’une Coupe d’Europe cette saison. L’exploit, retentissant, doit être célébré comme il se doit.

Par contre, si dans les rangs lausannois, on peut voir le verre plein à 99%, on sait qu’il va aussi falloir travailler sur un aspect particulier: l’enchaînement des matches. Avec six rencontres de Conference League prévues les jeudis soir, les Vaudois auront quelques semaines anglaises au programme.

Problème? Jusqu'à maintenant, ce genre de cas de figure ne lui a pas réussi. Exempté de championnat le week-end passé, le LS a tout de même un bilan compliqué en Super League après avoir disputé un match de Coupe d'Europe la semaine: quatre sorties, trois défaites.

«Une équipe encore jeune»

Ce dimanche après le revers face à Saint-Gall (1-2), Peter Zeidler a mis la faute sur lui-même et la fatigue de ses joueurs. À la pause, l'entraîneur allemand regrettait déjà d'avoir aligné la même équipe que face à Besiktas. Réduite à 10 après le carton rouge de Gaoussou Diakité, son équipe s'est logiquement inclinée face aux Brodeurs.

Avec la pause internationale qui arrive, les Vaudois vont pouvoir reposer les organismes. Et tenter d'apprendre de passer d'une League à l'autre, de celle de la Conference à la Super. «On est encore une équipe jeune, souligne Olivier Custodio, le capitaine du LS. Pour beaucoup, c'est la première fois que l'on joue l'Europe. Il faut apprendre.» Selon lui, c'est l'endurance mentale que les Vaudois doivent accumuler durant les prochaines semaines, afin d'être prêts pour les rencontres face à la Fiorentina, au Lech Poznan ou autres clubs européens. Mais aussi face à Sion, Servette ou Bâle.

Surtout que, comme a dit très justement Peter Zeidler après la défaite face à son ancien club, le total du LS (trois unités en quatre matches) est pour le moment insuffisant. «Il faut des points, très vite», admet l'Allemand. Prochaine rencontre de championnat pour les Vaudois: le dimanche 14 septembre, sur la pelouse de Grasshopper.