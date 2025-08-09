Après deux journées, la Super League surprend: Sion est en tête du classement, Saint-Gall bat le champion Bâle et le promu Thoune démarre lui aussi de manière impeccable. Trois joueurs se distinguent particulièrement: Ilyas Chouaref, Willem Geubbels et Leonardo Bertone.

Andri Bäggli , Stefan Kreis , Alain Kunz et Simon Strimer

La Super League n’en est qu’à sa deuxième journée, mais elle réserve déjà quelques surprises. Qui aurait cru que Sion serait en tête du classement et infligerait un cinglant 4-0 à Lugano, candidat déclaré à l’Europe? Ou que Saint-Gall ferait tomber le champion Bâle, avant de s’imposer nettement face au vice-champion Servette? Peu de monde avait prévu que le promu Thoune bousculerait la hiérarchie en démarrant sa saison de manière aussi impeccable. Dans chacun de ces clubs, un joueur incarne parfaitement cette réussite.

Ilyas Chouaref (FC Sion)

Ilyas Chouaref (24 ans) a repris là où il s’était arrêté huit mois plus tôt. Il est redevenu en un rien de temps l’un des joueurs les plus convoités de Super League. Comme lors de la première moitié de la saison passée, lorsqu’il avait inscrit six buts et contribué activement au départ canon de Sion – trois victoires lors des quatre premières journées. La valeur marchande du Maltais avait alors explosé, passant de moins d’un million à plus de trois millions de francs. Son contrat a été prolongé de manière anticipée jusqu’en 2028. Les premières rumeurs de transfert refont surface, évoquant notamment un départ pour Al Ahly, au Caire.

Ilyas Chouraef fait à nouveau de la magie à Sion. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Mais la deuxième partie de saison avait viré au cauchemar. Chouaref était méconnaissable. Malgré tout, l'entraîneur Didier Tholot l’a presque toujours titularisé, ce qui lui a valu des critiques de la part des supporters, des médias et même de Christian Constantin. Lors des deux seules victoires de Sion entre janvier et avril 2025, Chouaref était d'ailleurs resté sur le banc. Et le voilà maintenant de retour au sommet. Deux passes décisives lors du 3-2 contre Zurich, un but lors du 4-0 contre Lugano. Il est à l’origine de nombreuses actions offensives du leader du championnat. L’étranger ne tardera pas à frapper à sa porte.

Willem Geubbels (Saint-Gall)

Soyons honnêtes: Willem Geubbels n’est pas vraiment une surprise. L’attaquant avait déjà inscrit 14 buts la saison dernière, et il continue sur sa lancée en ce début d’exercice. Contre Bâle, il a marqué le 2-1, puis il a offert la victoire aux Saint-Gallois face à Servette grâce à un doublé en neuf minutes. Difficile d’imaginer les Espen sans leur buteur.

Willem Geubbels (en vert) n'arrête pas de marquer. Pas étonnant qu'il attire l'étranger. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Et pourtant, cela pourrait devenir réalité. Le père du Français a déclaré dans une interview à «L’Équipe» que l’aventure à Saint-Gall touchait à sa fin. Selon les informations de Blick, l’attaquant dispose d’une clause libératoire dans son contrat. Un transfert est donc imminent et l’Italie et l’Angleterre sont à l’affût. Malgré la somme attendue – sa valeur est estimée à 10 millions de francs par Transfermarkt.de – son départ serait une perte énorme pour les Brodeurs.

Leonardo Bertone (Thoune)

«Leo est comme un bon vin, il ne cesse de s’améliorer», résumait son conseiller Chris Schwab à Blick, après le coup franc magistral inscrit contre Lugano. À 31 ans, Leonardo Bertone est devenu une figure emblématique du promu. Grâce à ses deux buts face à Lugano et à sa performance solide contre Lausanne, le milieu de terrain permet à Thoune de réussir un sans-faute. Il n’est pas le capitaine désigné par l’entraîneur Mauro Lustrinelli – ce rôle revient à Marco Bürki – mais il s’impose comme l’un des piliers de l’équipe.

Leonardo Bertone (à droite) met les Thounois en liesse. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Formé à YB, Bertone a remporté deux titres de champion avec les Bernois avant de tenter l’aventure en MLS, à Cincinnati. Celle-ci n’a duré qu’un an, après quoi il est brièvement revenu en Suisse, à Thoune. Six mois plus tard, il part en Belgique, à Waasland-Beveren. En 2022, nouveau retour à Thoune. Il manque deux fois la promotion, avant de finalement accéder à la Super League lors de sa troisième tentative.