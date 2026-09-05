Plusieurs surprises dans la composition du Lausanne-Sport

Luka Elsner a décidé de faire débuter deux recrues pour le match de ce samedi à Vaduz: le défenseur central Nicolas Cozza et l'attaquant Levy Nene. Autre particularité: Souleymane N'Diaye est titulaire devant la défense. Coup d'envoi à 18h au Rheinpark.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Luka Elsner a réservé quelques surprises au FC Vaduz, ainsi qu'aux supporters du Lausanne-Sport. Trois jours après être allés chercher un bon match nul (0-0) à Thoune, les Vaudois se présentent au Liechtenstein avec plusieurs particularités dans leur onze de départ.

Le technicien slovène a ainsi décidé de titulariser deux nouveaux venus: le défenseur central Nicolas Cozza, ainsi que l'attaquant Levy Nene, malgré leur peu de vécu avec le reste de l'effectif. Autre fait marquant: Souleymane N'Diaye est titulaire devant la défense, dans la position qu'occupait autrefois Jamie Roche.

A noter que Brandon Soppy sera aligné au poste d'ailier droit, devant Theo Bergvall, qui retrouve le poste de latéral droit après avoir été aligné à gauche à la Stockhorn-Arena mercredi. Coup d'envoi à 18h au Rheinpark.

Lausanne: Mastil; Bergvall, Sow, Cozza, Poaty; N'Diaye, Custodio, Mollet; Soppy, Janneh, Nene.