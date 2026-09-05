Plusieurs surprises dans la composition du Lausanne-Sport

Luka Elsner a réservé quelques surprises au FC Vaduz, ainsi qu'aux supporters du Lausanne-Sport. Trois jours après être allés chercher un bon match nul (0-0) à Thoune, les Vaudois se présentent au Liechtenstein avec plusieurs particularités dans leur onze de départ.
Le technicien slovène a ainsi décidé de titulariser deux nouveaux venus: le défenseur central Nicolas Cozza, ainsi que l'attaquant Levy Nene, malgré leur peu de vécu avec le reste de l'effectif. Autre fait marquant: Souleymane N'Diaye est titulaire devant la défense, dans la position qu'occupait autrefois Jamie Roche.
A noter que Brandon Soppy sera aligné au poste d'ailier droit, devant Theo Bergvall, qui retrouve le poste de latéral droit après avoir été aligné à gauche à la Stockhorn-Arena mercredi. Coup d'envoi à 18h au Rheinpark.
Lausanne: Mastil; Bergvall, Sow, Cozza, Poaty; N'Diaye, Custodio, Mollet; Soppy, Janneh, Nene.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
5
11
15
2
Young Boys
6
12
14
3
FC Bâle
6
2
10
4
FC Sion
5
2
9
5
FC Lucerne
6
-3
8
6
FC St-Gall
5
-1
7
7
FC Lausanne-Sport
7
-1
7
8
FC Thoune
5
-5
7
9
FC Zurich
6
-7
6
10
Servette FC
5
-2
4
11
FC Vaduz
7
-3
4
12
Grasshopper Club Zurich
5
-5
4