Prolonger Steve Rouiller jusqu'en 2028 et laisser partir Tiemoko Ouattara à Saint-Gall: le Servette FC a pris deux décisions intéressantes la semaine dernière. Bonne ou mauvaise idée? La rédaction de Blick n'est pas d'accord sur le sujet et débat sur la place publique.

Servette a-t-il fait tout faux la semaine dernière? Nos spécialistes football débattent de la question. Photo: DR

Les bureaux du Servette FC ont été agités la semaine dernière! Dans les vingt-quatre heures précédant la victoire sur le terrain du FC Sion, le club grenat a officialisé trois mouvements: la prolongation de Steve Rouiller, suivie de celle de Timothé Cognat, puis le prêt avec option d’achat de Tiemoko Ouattara à Saint-Gall. Des annonces qui ont provoqué un débat au sein du Pôle Sport de Blick. Bastien Feller et Tim Guillemin ne sont pas d'accord. Et ils étalent leur différend sur la place publique.

Ces décisions me laissent perplexe, tant elles me semblent peu cohérentes dans l’optique du club de réduire l’écart avec Bâle et YB. Le cas de Steve Rouiller soulève particulièrement des doutes. À 35 ans, le défenseur central peine visiblement à se remettre d’une blessure au genou contractée au printemps. Est-il réaliste d’imaginer qu’il puisse tenir son rang à ce poste physiquement exigeant durant deux saisons supplémentaires? Certes, son expérience et son leadership dans le vestiaire sont indéniables, mais miser aussi lourdement sur sa présence future paraît risqué.

La situation de Tiemoko Ouattara étonne tout autant. Y compris les supporters. Pourquoi laisser partir un international suisse M20, reconnu pour son potentiel par les observateurs, chez un concurrent du top six, avec la possibilité pour celui-ci de l’acheter définitivement? Ce d’autant plus que le couloir gauche est désormais orphelin de Dereck Kutesa, parti libre cet été, et que Keyan Varela, sur qui la direction compterait grâce notamment à son statut d’international portugais M19, est loin d’apporter satisfaction. Sans oublier que le club genevois est loin de rouler sur l’or et que dans ces cas-là, le mercato prend une tout autre importance.

Bof. Et même deux fois bof. Déjà, je note que tout n'a pas été si négatif ce fameux mercredi selon toi, vu que tu passes sous silence la prolongation de Timothé Cognat, preuve que la cohérence est bien là. C'est déjà une très bonne nouvelle pour Servette, non?

Ensuite, tu parles de réduire l'écart avec Bâle et YB, très bien, je pense que tous les supporters grenat sont d'accord, mais pour y arriver, tu as besoin de leaders forts et de figures d'identification. En fait, je pense que l'équilibre d'un vestiaire est très subtil et que l'important est de réussir la transition entre les cadres sur le déclin et les jeunes. Et pour ça, il faut que les choses soient claires entre tout le monde. La communication est la clé. Je comprends ton argument et cette «politique Real Madrid» qui consiste à prolonger les trentenaires d'une année à la fois, pas plus. Le Real est très costaud dans ce domaine.

Moi, je trouve Servette très cohérent, au contraire, et Steve Rouiller est assez intelligent et lucide pour savoir que si ses performances baissent au cours des trois prochaines années, il ira s'asseoir sur le banc et jouera le rôle d'accompagnateur de son ou ses successeurs. Il a le profil parfait pour ça, en attendant de prendre un rôle dans le staff, comme Gaël Clichy à l'époque (le courgeon en moins).

Enfin, concernant Tiemoko Ouattara, je vais être bref: personne ne peut savoir s'il s'agit d'une bonne décision. Ni toi, ni moi, ni Servette, ni Saint-Gall. Le SFC a fait un choix, là aussi assumé et réfléchi. Quel est le potentiel ce jeune joueur? Saint-Gall y croit, Servette un peu moins, c'est ce que j'en conclus de cette transaction. Jocelyn Gourvennec l'a dit: le joueur voulait partir. Saint-Gall le voulait. Servette compte plus sur Keyan Varela que sur lui. Voilà la situation. De là à lire l'avenir... Et même: si Tiemoko Ouattara venait à cartonner à Saint-Gall, cela ne signifierait même pas que la décision de septembre 2025 était la mauvaise pour Servette.

Tu parles de leaders et de figures d’identification, j’adhère. Mais ce rôle pourrait justement être endossé par Yoan Severin. Arrivé en même temps que Steve Rouiller, il n’a que 28 ans, l’âge idéal pour un défenseur central, et il est assuré d’être sur le terrain. Tout est réuni pour qu’il devienne le vrai patron de la nouvelle défense servettienne.

Dans ce contexte, prolonger Steve Rouiller jusqu'en 2028 me paraît peu cohérent, voire contre-productif. Il occupe une place dans l’effectif qui pourrait revenir à un joueur plus frais ou à un jeune en progression. C’est exactement le genre de pari affectif qui peut freiner une équipe dans sa transition.

Et quand on regarde le cas des jeunes, Servette n’a pas toujours eu la bonne lecture. Alioune Ndoye, par exemple, que le club a décidé de ne pas conserver malgré six bons mois comme joker et une option d’achat dérisoire, joue désormais régulièrement au Vitória Guimarães, un club portugais habitué à terminer européen.

De plus, comme Tiemoko Ouattara, le Sénégalais de 23 ans avait ce potentiel de revente que recherchent les clubs suisses, contrairement à plusieurs seconds couteaux recrutés cet été, sans expérience du football helvétique. Dans ce contexte, je comprends le principe d’un prêt pour lui donner du temps de jeu, mais je trouve dommage qu’il y ait en plus une option d’achat. Servette prend ainsi le risque de voir une nouvelle fois un jeune joueur s’épanouir ailleurs qu'à Genève.

Toujours pas d'accord pour Steve Rouiller, mais on n'arrivera pas à être sur la même longueur d'ondes. La problématique des jeunes joueurs à Servette est par contre bien sûr réelle et la lecture des talents genevois partis très (trop) tôt depuis plusieurs années te donne raison, mais seulement en apparence, pas forcément dans le cas particulier. Il y a là une philosophie à changer et des garanties à apporter. Et là, on touche à la structure et à l'organisation du club, que j'espère enfin stables, pas à une seule décision ponctuelle.

Ça me fait en effet toujours un peu sourire quand je lis que Servette «n'avance pas» ou même «régresse». Il faut juste se rappeler où était le club à l'arrivée de la Fondation 1890! En fait, pour moi, le principal problème du SFC, ce n'est pas de laisser partir un jeune qui voulait partir (et ne jouait pas), mais bien de changer constamment de gouvernance sportive, passant d'une commission sportive à un homme (trop) fort au retour d'une commission sportive. Tout ceci n'est pas lisible, et on l'a constaté cet été. Thomas Häberli était l'homme de René Weiler. Or, René Weiler part. Que fait-on avec Thomas Häberli? Il aurait fallu le licencier (dans le respect) d'entrée de jeu, tout le monde est d'accord, et repartir avec un technicien comme Jocelyn Gourvennec ou Adrian Ursea, qui collent avec la philosophie de cette commission sportive. Même chose pour Alioune Ndoye: ce dossier est arrivé en pleine transition et n'a pas été bien géré, je te rejoins. Et que dire de Giotto Morandi, recruté en janvier par un directeur sportif et validé par un entraîneur qui ne sont tous les deux plus là quand il débarque en juin...

Ce que j'espère surtout, maintenant, c'est que cette fameuse commission reste en place des années, avec le soutien de la Fondation 1890, et que ses membres soient renouvelés dans la douceur et la cohérence, en intégrant une touche de jeunesse et de modernité tous les ans, par exemple. Servette a choisi ce modèle: qu'il s'y tienne et qu'il le renforce, c'est tout ce que je demande.