Le Lausanne-Sport voulait réagir après son élimination européenne, mais n'a pu que s'incliner ce dimanche face au FC Bâle (1-2). Les errements défensifs continuent à pénaliser le club vaudois dans sa quête de résultats.

Deux buts évitables jeudi face au Sigma Olomouc, deux autres de la même teneur ce dimanche contre Bâle: s'il est vrai qu'on défend à onze, et que les joueurs des bases arrières ne sont jamais responsables de tous les maux, le Lausanne-Sport paie un lourd tribut cette semaine à ses errements défensifs. A chaque fois, le résultat a été le même d'ailleurs: un but d'Omar Janneh venu entrecouper deus buts adverses très largement évitables. Et, au final, deux défaites qui font mal au club vaudois.

Devant 6695 spectatrices et spectateurs, le LS a en effet manqué l'occasion de se rapprocher de Sion, Bâle et YB en vue de la sixième place de Super League. La participation au top 6 semble de plus en plus compromise au fur et à mesure que les matches défilent.

Bâle a pris l'avantage après moins d'une minute dans cette partie, Andrej Bacanin, parti à la limite du hors-jeu, servant parfaitement le très jeune et très talentueux Giacomo Koloto. La VAR a vérifié la validité de ce but, laissant planer l'espoir d'une annulation, mais a fini par le confirmer. En moins de deux minutes, la toute dernière face au Sigma Olomouc jeudi, et la toute première ce dimanche, la VAR a donc annulé un but au LS et en a accordé un à son adversaire, ce qui ne va pas améliorer les sentiments de Peter Zeidler envers elle. Mais l'entraîneur du Lausanne-Sport peut aussi (et surtout) en vouloir à la naïveté de sa défense, perforée trop facilement sur ce coup, dans une étonnante continuité par rapport à l'ouverture du score tchèque jeudi.

La suite de la première période? A peu près rien. Un LS volontaire, mais absolument pas dangereux, face à un FC Bâle minimaliste, voilà comment ces quarante-cinq minutes initiales pourraient être résumées. Encore une fois comme face au Sigma, finalement...

Omar Janneh décisif, comme toujours

Peter Zeidler a fait entrer Gaoussou Diakité et Omar Janneh pour attaquer la deuxième période afin de dynamiser une attaque qui en avait bien besoin, puisque Lausanne n'avait cadré tout simplement aucun tir en première période. Seul Seydou Traoré s'était créé un semblant d'occasion à la 45e, son tir fuyant le but de Marwin Hitz. Cela dit, la première titularisation de Sekou Koné, sorti à la pause, n'a pas été inintéressante, loin de là. Le milieu de terrain malien, prêté par Manchester United, dispose d'indéniables qualités dans la récupération, qui pourraient faire du bien ces prochaines semaines au LS durant l'absence de Jamie Roche.

L'intuition de l'entraîneur du Lausanne-Sport de faire entrer deux joueurs offensifs à la pause était la bonne, puisqu'Omar Janneh, comme toujours, n'a eu besoin que d'une demi-occasion pour marquer. L'attaquant espagnol a récupéré un tir d'Olivier Custodio contré par la défense pour égaliser d'un tir bien senti à ras de terre sur lequel Marwin Hitz a fait mauvaise figure, là aussi comme trop souvent. 1-1 à la 55e!

Le tournant du match a eu lieu à la 68e, lorsque Giacomo Koloto, encore lui, a inscrit son deuxième but de l'après-midi, annulé dans un premier temps pour hors-jeu. Le problème pour le LS? Theo Bergvall dormait sur la droite et coupait complètement la ligne du offside. La réussite bâloise a donc été logiquement accordée et le FCB repassait devant au score, encore une fois en raison d'une errance défensive lausannoise. La fin de match ne donnera rien, le champion de Suisse en titre n'étant que trop peu inquiété. Et ce ne sont pas les corners de fin de match qui allaient changer la donne, vu que le LS ne marque jamais sur coup de pied arrêté...

La suite du programme: Olivier Custodio et ses coéquipiers ont désormais deux matches de suite au Letzigrund: mercredi face au FC Zurich, dimanche contre GC.