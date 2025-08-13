Crystal Palace remporte la Supercoupe d'Angleterre contre Liverpool. La victoire est éclipsée par l'interruption de la minute de silence en hommage à Diogo Jota, due à des huées de supporters. Les fauteurs de troubles s'excusent.

Crystal Palace a battu Liverpool aux tirs au but lors de la Supercoupe d'Angleterre, décrochant ainsi son premier titre de la saison. Mais c’est surtout l’interruption de la minute de silence d’avant-match qui a fait la une des journaux.

Lors de l’hommage à Diogo Jota, joueur de Liverpool décédé, des huées de supporters de Crystal Palace ont provoqué des troubles, contraignant l’arbitre Chris Kavanagh à interrompre la cérémonie. Virgil van Dijk, défenseur et star des Reds, a vivement critiqué le comportement des supporters.

«On a été pris par surprise»

Les fauteurs de troubles se sont expliqués et ont présenté leurs excuses. Le groupe de supporters Five Year Plan a écrit sur X: «Beaucoup de nos supporters ont eu des difficultés à entrer dans le stade. Les stadiers étaient complètement dépassés. Certains sont entrés sans savoir ce qui se passait. Nous ne pouvons que nous excuser. Ce qui s’est passé est très regrettable et nous en sommes désolés.»

Selon «The i Paper», un problème avec le système de billetterie à Wembley aurait retardé l’entrée de nombreux fans, dont certains se trouvaient encore sur le parvis pendant la minute de silence. Peter Saysell, vice-président de la Crystal Palace Independent Supporters Association (CPISA), a déploré un manque de communication: «Il n’y avait rien dans le programme. Rien n’a été dit avant le match sur le dépôt de la couronne ou la minute de silence, donc tout le monde a été surpris.»

De son côté, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a estimé dimanche: «Peut-être que les supporters ne savaient pas qu'une minute de silence était prévue et voulaient simplement encourager leur équipe.»