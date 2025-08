Liverpool retrouve ce lundi son public à Anfield. L'ambiance sera forcément très spéciale. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Ce lundi, Anfield rouvre ses tribunes pour un match amical face à l’Athletic Club (18h), mais l’ambiance, elle, avait tout d’un hommage. Pour la première fois depuis le drame ayant coûté la vie à Diogo Jota et à son frère André Silva, le stade retrouvera son public, dans une atmosphère lourde de tristesse et de souvenirs.

Le capitaine des Reds, Virgil van Dijk, a pris la parole avant cette rencontre symbolique. Visiblement marqué, le défenseur néerlandais n’a pas caché combien la reprise du football paraissait irréelle. «C’est difficile à décrire. On avance comme on peut, mais tout reste très étrange. Diogo nous manque énormément», a-t-il confié au média officiel du club. «On essaie, ensemble, de rester unis et de continuer à jouer en gardant sa mémoire vivante.»

Un deuil collectif, un soutien constant

Malgré la douleur encore vive, Van Dijk a souligné l’importance de continuer à jouer, sans pour autant oublier ceux qui restent. «La famille de Diogo est au centre de nos pensées. Ce sont eux qui vivent l’absence au quotidien. On ne peut qu’imaginer leur peine, mais on fera tout pour les accompagner», a-t-il affirmé.

Depuis la disparition tragique de l’attaquant portugais, Liverpool a multiplié les gestes de solidarité: hommages en tribune, moments de recueillement, initiatives mémorielles. Van Dijk assure que le club n’a pas failli à son rôle de soutien. «J’ai parlé avec beaucoup de gens ici, et je pense que tout ce qui a été mis en place a été fait avec le plus grand respect et beaucoup de cœur.»

À Anfield, ce lundi, il ne s'agira pas seulement de football.