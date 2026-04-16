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Coup de tonnerre
Peter Zeidler licencié par le Lausanne-Sport

Le LS a annoncé jeudi matin le licenciement de Peter Zeidler. L'Allemand sera remplacé par un duo composé de Markus Neumayr et Migjen Basha jusqu'à la fin de la saison.
Publié: 09:40 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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Peter Zeidler a été licencié par le LS jeudi.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Coup de tonnere à la Tuilière! Neuf mois plus tard, Peter Zeidler n'est (déjà) plus l'entraîneur du LS. L'Allemand a été licencié jeudi matin par le club lausannois, à la suite de la lourde défaite 3-0 de Lausanne face à FC Sion. La direction générale a pris cette décision «au regard de résultats jugés insuffisants au cours de la seconde partie de saison, ainsi que d’un manque de progression observé tant sur le plan collectif qu’individuel».

Un duo pour prendre sa suite

Les attentes du Lausanne-Sport n'ont pas été remplies sous Peter Zeidler, qui prend donc la porte après même pas une saison à la tête du club. «La Direction a fait le choix d’agir dès à présent afin de redonner une nouvelle dynamique et de se projeter avec clarté et ambition vers l’avenir», explique le club dans un communiqué.

Lausanne terminera la saison avec un duo composé de Markus Neumayr et Migjen Basha (tous deux membres du staff technique de la première équipe) à la barre. Ce avant d'engager un nouvel entraîneur principal pour la saison prochaine. «Le club prendra le temps nécessaire afin d’identifier le profil le plus adapté, en adéquation avec ses ambitions sportives : s’installer durablement dans le top 6, poursuivre le développement des jeunes talents, affirmer son identité et proposer un football attractif et ambitieux.»

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
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