Luca Piccolo, l'arbitre qui ne connaît pas les règles

Scène embarrassante pour l'arbitre tessinois Luca Piccolo à Saint-Gall. Il ne connaissait tout simplement pas la nouvelle règle consacrée à la perte de temps.

Andri Bäggli

Les dernières minutes avant la pause au Kybunpark de Saint-Gall donnent lieu à une scène pour le moins surréaliste. Le gardien de Thoune Niklas Steffen prend tout son temps avant d’effectuer un dégagement. Trop, aux yeux de l’arbitre Luca Piccolo (33 ans), qui finit par l’avertir pour gain de temps.

Mais cette saison, une nouvelle règle est entrée en vigueur: lorsqu’un gardien tarde trop à remettre le ballon en jeu, l’arbitre doit effectuer un compte à rebours et, si le délai est dépassé, accorder un corner à l’équipe adverse.

Les Saint-Gallois connaissent évidemment le règlement et réclament avec insistance un coup de pied de coin. Problème: Luca Piccolo a déjà laissé le jeu reprendre et le six mètres a été exécuté.

Quelques secondes plus tard, l’arbitre réalise son erreur et pointe soudainement... le poteau de corner. Cette fois, ce sont les joueurs thounois qui montent au créneau. À commencer par Niklas Steffen, qui réclame également l’annulation du carton jaune reçu quelques instants plus tôt.

Et finalement... pas de corner

Mais Luca Piccolo change encore d’avis. On lui signale en effet qu’il ne peut plus accorder le corner, puisque le jeu a déjà repris.

La rencontre se poursuit donc normalement, tandis que le stade entier – joueurs, entraîneurs et supporters – reste en ébullition après cette incroyable confusion.

Une scène d’autant plus regrettable que, jusque-là, Luca Piccolo avait parfaitement maîtrisé son match et fait preuve d’une grande cohérence dans ses décisions. Mais cet épisode semble l’avoir déstabilisé. En seconde période, son arbitrage perd nettement en sérénité et les discussions avec les joueurs se multiplient.

«Ça peut arriver»

Interrogé après la rencontre sur cette séquence insolite, le Thounois Justin Roth reconnaît n’avoir jamais vécu une telle situation. «Je n’ai encore jamais vu ça. Je pense qu’il y a eu un problème de communication. Il aurait peut-être pu nous expliquer un peu plus clairement ce qui se passait.»

Pas de rancœur, en revanche, du côté saint-gallois. Même le capitaine Lukas Görtler préfère en rire: «Peut-être qu’on devrait simplement afficher les images du VAR sur l’écran du stade, comme ça il pourrait arbitrer le match depuis là-haut», plaisante-t-il. «Je n’en veux pas à M. Piccolo. Avec toutes les règles qu’il faut connaître aujourd’hui, et quelqu’un qui lui parle en permanence dans l’oreille, ça peut arriver.»

L’entraîneur saint-gallois Enrico Maassen se montre lui aussi compréhensif: «Je ne pense pas que l’arbitre soit responsable de notre défaite aujourd’hui. Il faisait très chaud et il y avait beaucoup de bruit. Ça peut arriver qu’une règle vous échappe à un moment donné.»

Son homologue thounois Gian-Luca Privitelli résume finalement la situation avec philosophie: «Nous faisons tous des erreurs.»