Les choses se corsent pour un Young Boys en crise

YB veut grimper le plus vite possible au classement. Mais un programme de folie attend le champion avec uniquement des adversaires de haut niveau lors des 44 prochains jours! Pour le capitaine Loris Benito, c'est toutefois exactement qu'il faut aux Bernois.

Blessés et programme XXL

Au cours des huit derniers mois, la vie de Loris Benito a été essentiellement consacrée à la rééducation. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus 1/6

Alain Kunz

Remonter dans le classement et ce, le plus rapidement possible. Tel est l'objectif déclaré de l'entraîneur intérimaire de Young Boys, Joël Magnin. Le Neuchâtelois l'a annoncé lors de sa première journée de travail lors de laquelle tout son effectif était présent.

Joël Magnin ne veut toutefois pas se fixer d'autres objectifs. Et en y regardant de plus près, on se rend compte que cette mission s'annonce déjà très compliquée. En effet, un programme colossal attend YB!

Voici ses prochains adversaires:

Lucerne, co-leader de Super League

L'Inter Milan, champion d'Italie

Lugano, co-leader de Super League

Bâle, le grand rival

Zurich, co-leader de Super League

Le Shakhtar Donetsk

A nouveau Lugano

A nouveau Lucerne

L'Atalanta Bergame

Saint-Gall

Cela fait donc dix matches de haut niveau en 44 jours. Ce n'est qu'ensuite que les choses pourront (peut-être) devenir un peu plus confortables, lorsqu'YB se rendra le 4 décembre à Schaffhouse, club de Challenge League, en Coupe.

«Nous sommes derniers, le FC Lucerne premier, ce sera difficile»

Au vu du programme, Joël Magnin fait ce que tous les entraîneurs font en pareil cas: prendre match par match. «J'ai aussi vu ce qui nous attend. Maintenant, nous abordons le match de Lucerne, avec l'objectif d'être courageux et de faire du mieux possible avec la meilleure équipe possible. Des points seront en jeu. Ce sera assez difficile, Lucerne a une très bonne équipe. Ils sont premiers, nous sommes derniers. Dès dimanche, l'attention se portera sur l'Inter Milan.»

C'est une bonne chose que le capitaine, Loris Benito, soit de retour à bord. Surtout si l'on considère l'absence pour plusieurs semaines du défenseur central Tanguy Zoukrou, qui s'est blessé à l'entraînement. «C'est brutal», confirme Loris Benito. «Et c'est aussi cruel que cela concerne justement les postes où nous sommes un peu en difficulté». Il est ainsi d'autant plus heureux d'être à nouveau en forme et d'avoir pu s'entraîner à fond. «La pause de l'équipe nationale est arrivée au bon moment. Je suis disponible pour samedi».

Loris Benito se réjouit de ce programme d'enfer

Une option? Joël Magnin n'a pas le choix. Anel Husic a été très décevant en début de saison, alors que Sandro Lauper n'a pas non plus convaincu en tant que défenseur central. Un des jeunes, Mats Seiler (19 ans) ou Sadin Crnovrsanin (22 ans)? Non. La seule solution s'appelle Loris Benito. La meilleure paire de défenseurs centraux pourra ainsi enfin être alignée avec Mohamed Ali Camara. Les deux hommes ont d'ailleurs permis à YB de remporter sa seule victoire de la saison à Winterthour (4-1). Ils ont ensuite été alignés une nouvelle fois contre GC (0-1). Mais l'Argovien a dû sortir sur blessure.

Et concernant le programme qui attend les Bernois? «Je l'ai regardé avec Darian Males, explique le capitaine. Ce sont des adversaires coriaces! Mais dans notre situation, je préfère ça. Chaque match sera un défi, nous devrons à chaque fois tout donner. Une victoire contre un adversaire prestigieux peut donner un coup de fouet.» C'est pour cette raison qu'il estime que c'est le bon moment pour affronter ces équipes.

Si YB s'y prend avec cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que cela se passe mal. À vérifier samedi à 18h, au Wankdorf, qui affiche complet depuis plusieurs jours, face à Lucerne. Lanterne rouge ou pas.