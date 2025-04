L'aventure de Benjamin Mendy à Zurich est-elle terminée?

1/5 Benjamin Mendy et le FC Zurich: une histoire bien compliqué jusqu'à présent. Photo: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner

Le FC Zurich devra se passer de Benjamin Mendy lors du match décisif de ce lundi de Pâques contre YB pour une place dans le top 6. Le défenseur a été victime d’une déchirure musculaire au mollet gauche samedi lors du match contre Bâle (0-4). Il sera indisponible au moins quatre semaines, ce qui signifie que sa saison est terminée, comme l’a confirmé jeudi son entraîneur Ricardo Moniz.

Manifestement, cette blessure n’a pas empêché Benjamin Mendy de faire la fête jusqu’au petit matin après le match. Quelques heures après la défaite dans le «Klassiker», l’ancien joueur de Manchester City s’est présenté à l’événement le plus en vogue du week-end à Zurich, dans l’ancien entrepôt Jelmoli où, pendant trois jours, des surfaces commerciales ont été transformées en pistes de danse. «Après un 0-4, tu ne peux pas te permettre cela vis-à-vis des fans», a lancé Ricardo Moniz, qui n’a toutefois pas encore parlé de cette sortie nocturne avec le joueur.

«Nous devons être honnêtes»

L’engagement de Benjamin Mendy début février avait déjà fait couler beaucoup d’encre, surtout en raison de ses déboires avec la justice après des accusations de viols. Mais sur le plan sportif aussi, l’engagement du Français soulève des questions. Il devient évident que le champion du monde 2018 n’est pas en forme physiquement, ce que Ricardo Moniz a pu constater avant le match contre YB. «Là, il faut être honnête, tout le monde l’a vu. Il n’a pas apporté ce que l’on attend d’un joueur de son statut.»

Selon le coach, l’engagement de Benjamin Mendy était un risque, étant donné que ce dernier n’avait pas disputé de match sérieux pendant des mois. Il est possible que le joueur ait sous-estimé le facteur de la forme physique. Les performances de Benjamin Mendy suscitent plus de frustration que d’admiration parmi les supporters du FCZ, même si son entraîneur le défend et ne cesse de souligner positivement ses qualités de leader lors des entraînements quotidiens avec les nombreux jeunes joueurs. «Je protège tous les joueurs, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sur le plan personnel, son absence est une perte», a-t-il déclaré.

Impossible de savoir quand il s’est blessé

Si les qualités footballistiques de Benjamin Mendy ne se manifestent que ponctuellement, ses apparitions sont souvent une source d’irritation. À plusieurs reprises, il a été responsable sur des buts encaissés. Contre Bâle aussi, il n’a pas été à la hauteur lors de son entrée après la pause. Les observateurs présents dans le stade n’arrivent pas à déterminer quand il s’est blessé. «Il est possible que sa blessure se soit aggravée pendant le match», explique Ricardo Moniz.

La question se pose alors: jouera-t-il encore pour Zurich? L’avenir de Benjamin Mendy, dont le contrat court encore jusqu’en 2026, reste ouvert. «Il n’a pas encore montré qu’il était une option, il faut être honnête», déclare son entraîneur. Affaire à suivre.