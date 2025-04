Cet ancien joueur de la Nati met un terme à sa carrière

1/6 François Moubandje met fin à sa carrière. Photo: TOTO MARTI

Ramona Bieri

Sans club depuis juillet dernier, François Moubandje tire un trait sur sa carrière. Le défenseur de 34 ans range ses crampons. «C’est le cœur lourd, mais plein de gratitude, que j’annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel», écrit-il sur Instagram pour accompagner une série de photos le montrant à divers moments de sa carrière.

Pour lui, mettre fin à sa carrière est comme dire adieu «à une partie de moi», confie-t-il. Mais ses priorités ont changé, sa famille passe désormais en premier.

François Moubandje a commencé sa carrière chez les juniors du FC Perly-Certoux, puis a rejoint Servette via Meyrin. Il a ensuite fait le saut à l’étranger, disputant 134 matches en France avec le FC Toulouse, avant de partir pour la Croatie et le Dinamo Zagreb. Après deux prêts en Turquie, François Moubandje est revenu en Suisse, sous contrat avec le FC Sion de 2022 à 2024.

21 matches avec la Nati

Après trois matches avec l’équipe nationale suisse des moins de 21 ans, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A en 2014. Sous la houlette de Vladimir Petkovic, il a fait ses débuts en novembre lors des éliminatoires de l’Euro contre la Lettonie (victoire 4-0). Au total, il compte 21 matches avec la Suisse. Bien qu’il ait fait partie du cadre de la Nati pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, il n’a participé à aucun de ces tournois.

«De Genève à Toulouse, en passant par la Turquie, Zagreb et les plus grandes compétitions internationales, j’ai joué pour des clubs légendaires, pour la Nati, pour des enfants qui me ressemblaient», écrit-il. «J’ai représenté bien plus que moi.»

Il remercie ses compagnons de route et souhaite à l’avenir transmettre son savoir. Car une chose est sûre: «Même si je raccroche mes chaussures de foot, mon cœur restera toujours sur la pelouse.»