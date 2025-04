1/7 Benjamin Mendy en tenue du FCZ. Photo: freshfocus

Emanuel Gisi et Tobias Wedermann

Quelle claque! Le FC Zurich s’est effondré samedi à Bâle (4-0), et la gifle risque de laisser des traces. Humiliation sur le terrain, tension au classement: les Zurichois pourraient encore tout perdre lundi de Pâques face à YB, lors de la dernière journée avant la scission du championnat en deux.

Mais dans ce marasme, un joueur semble vivre sur une autre planète. Quelques heures après la débâcle, Benjamin Mendy (30 ans) faisait la fête dans l’ancien entrepôt Jelmoli, transformé en boîte éphémère le temps du week-end pascal. Ambiance lumière tamisée et beats électroniques: le Français, champion du monde 2018, a dansé jusqu’au petit matin, comme si de rien n’était.

Ancien de Manchester City, Benjamin Mendy n’a jamais été un modèle de discrétion. Mais voir un joueur célébrer si ostensiblement après une telle déroute a de quoi faire grincer les dents. Pendant que le FC Zurich tangue dangereusement, lui préfère le dancefloor au vestiaire.

Sur le terrain, il ne montre rien jusqu'à présent

«Les choses positives l’emportent», affirmait récemment l’entraîneur Ricardo Moniz au sujet de son joueur. Une déclaration de plus en plus difficile à justifier. Car sur le terrain, le champion du monde 2018 n’a pour l’instant montré ni leadership ni niveau. Hormis une passe décisive contre Yverdon à ses débuts, son apport frôle le néant. Pire: il multiplie les erreurs, comme samedi à Bâle, où il est entré à la 54e minute… pour sombrer avec le reste de la défense. Note du Blick : 2. Et une place méritée dans la Flop Team du tour.

Faire la fête après une telle prestation, c’est non seulement maladroit, c’est surtout symptomatique d’un joueur totalement déconnecté. Le recrutement le plus polarisant de l’histoire récente du FC Zurich est en train de virer à l’erreur de casting. Et pendant ce temps, le club glisse vers un possible fiasco sportif. Et le fait qu'il ait été recruté en hiver malgré des relations problématiques avec les femmes, connues dans le passé et qui lui ont valu un passage devant la justice, provoque encore aujourd'hui de grands remous autour du club.

Était-il déjà sorti vendredi?

En l’état actuel des choses, Benjamin Mendy n’encourt pourtant aucune sanction: selon le règlement interne du club, les joueurs sont libres d’organiser leur temps libre après les matches, victoire ou défaite. En revanche, le FCZ pourrait froncer les sourcils si les rumeurs s’avèrent exactes: plusieurs témoins affirment avoir vu le champion du monde dès le vendredi soir, veille du match face à Bâle, dans ce même club pop-up. Des faits que le joueur a démentis auprès de ses dirigeants. Comme les soirées démarraient dès 20h, il est théoriquement possible que le Français y ait fait un bref passage tout en respectant l’heure de repos imposée.

Après la fête, avant la fête? Le week-end de Pâques s’annonce comme celui de la vérité pour Zurich. Un simple point face à YB suffirait pour valider une place dans le top 6 et maintenir le cap vers l’Europe. Ensuite, les joueurs auront droit à un week-end de repos. Et Benjamin Mendy, lui, pourra peut-être (re)découvrir les festivités du Sechseläuten. Une chose est sûre: il connaît déjà l’adresse.